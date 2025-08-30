饗賓集團「朵頤牛排」插旗台南 排餐搭自助吧、千元有找吃得到

饗賓集團旗下、曾被網友封為「新莊最好吃的西餐廳」排餐品牌「朵頤牛排Doricious」，即日起正式進駐台南最新百貨地標新光三越台南小北門店3樓，排餐搭自助吧只要千元有找就吃得到。即日起至9月26日止，凡內用並完成指定任務，即可享「開幕限定甜點」乙份，數量有限，換完為止。

「朵頤牛排Doricious」主餐分為極饗、精選及經典三大系列，不僅焗烤龍蝦、法式羊排及炭香牛排等9款精緻海陸主餐通通千元有找，也推出全新加價雙拼組合，皆可享無限自取的豐盛百匯料理。從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza、風味主食、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品，應有盡有。

經典主餐698元系列，可選擇「法式油封鴨腿」或「焗烤檸檬扁鱈」。精選主餐798元系列，則可享用到牛排、豬肋排以及海鮮主餐，像是「美國Choice炭香翼板牛排」、「味噌焦糖豬肋排」以及「香煎干貝佐奶油香蒜蝦」。

點選898元極饗主餐，可享用「美國Choice肋眼牛排」、重達12盎司的「美國Choice帶骨牛小排」，以低溫熟成、高溫封煎的「慢熟法式羊排」；或是來場海味饗宴，品嘗高溫炙烤、彈牙鮮甜的「極饗焗烤龍蝦」。此外，「朵頤牛排」也推出全新加價雙拼主餐，可同時品嘗「極饗焗烤龍蝦」搭配「美國Choice肋眼牛排」或「味噌焦糖豬肋排」，擁有海陸雙重好滋味。

想用排餐之前，主廚沙拉區、開胃前菜區有多款料理可選擇。除「魔鬼蛋」、「水果優格沙拉」，也有深受顧客喜愛的朵頤經典「主廚香蒜麵包」、「經典松露薯泥」和「酥皮海鮮巧達濃湯」，這次更新推出的兩款極選Pizza「夏威夷海鮮披薩」、「經典美式臘腸披薩」也不容錯過。

◎朵頤牛排 台南小北門店

．地址：台南市北區西門路四段135號3樓

．電話：06-251-9985