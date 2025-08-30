十大無咖啡因茶飲排行出爐！喝茶也能安心好眠



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「無咖啡因茶飲」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大無咖啡因茶飲有哪些。

台灣人愛喝茶，但不少人擔心咖啡因影響睡眠或引起不適，像是孕婦、孩童或想少喝咖啡因的人，都會特別注意茶飲選擇。想兼顧茶香與好眠，其實可以改喝「無咖啡因茶飲」。市面上選擇相當多元，究竟哪些茶飲最受網友好評、最值得嘗試？一起來看看這份排行榜吧！

「冬瓜茶」加這些更對味？ 「麥茶」淡甜回甘受青睞

▲ 網友熱議TOP10無咖啡因茶飲 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「無咖啡因茶飲」的討論，可以發現「冬瓜茶」因其親民價格與清甜口感獲得好評，網友分享「冰過加檸檬更好喝」、「加牛奶也不錯」，夏天來一杯冰鎮冬瓜茶更是消暑首選。第二名的「麥茶」以自然穀香與溫潤口感受到喜愛，不少網友分享「麥茶不加糖也能喝出淡淡甜味」，也有人分享在減脂期間會用麥茶取代含糖飲料，提到麥茶「能解渴、轉移想吃零食的慾望」，低熱量又無負擔。

同樣入榜的「蕎麥茶」雖名字與麥茶相似，但風味截然不同，帶有濃郁堅果香與微微甜味，沖泡後色澤較深，特別適合喜歡厚實風味的茶飲愛好者。

而「苦茶」、「青草茶」與「仙草茶」這三種飲品，以消暑解膩的特性，深受外食族、熬夜族及重口味飲食者喜愛。雖然苦茶入口帶有強烈苦味，但不少網友表示「喝完覺得整個人都退火了」。另外，青草茶則以清香藥草味著稱，網友也分享「可以加一些薄荷葉，比較順口」。至於仙草茶則以滑順口感與清涼回甘的風味，成為許多人解渴消暑的首選。

此外，「洛神花茶」、「玫瑰花茶」、「蜜桃果茶」等花果茶類，以迷人香氣、酸甜口感在女性族群間坐擁高人氣。這些市售茶飲多以果乾或花草為基底，被認為具有美顏、調理體質等好處，許多人更形容它是「下午茶最浪漫的選擇」。

市面上的無咖啡因茶飲選擇多元，從古早味飲料、清熱養生茶到近年流行的花果茶，皆能依個人需求挑選。若你近期正想減少咖啡因攝取，不妨參考這十款熱門茶飲，挑一款適合自己的無咖啡因茶飲，輕鬆享受喝茶時光。





