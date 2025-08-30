小米台灣啟動「Xiaomi自帶線行動電源20000 33W」主動召回計畫
小米昨天在中國大陸主動召回2024年8月1日至2024年9月22日期間製造的型號PB2030MI行動電源，涉及數量14萬6891顆，表示這批產品因使用供應商的問題電芯，極少數存在燃燒風險。小米台灣今天（8月30日）也宣布啟動「Xiaomi自帶線行動電源20000 33W（型號：PB2030MI）」主動召回計畫，將全數回收受影響的裝置，持有該款行動電源的消費者可至小米官網確認產品序號及辦理召回。
小米台灣表示，我們在供應商的部分原料中發現潛在問題，經檢測後確認，2024年8月至9月間製造的部分「Xiaomi自帶線行動電源20000 33W（型號：PB2030MI）」，在特定使用情境下可能存在故障風險，並可能導致電池過熱。雖然實際案例數量極少，但基於對消費者安全的高度重視，小米台灣已啟動主動召回計畫，並將全數回收受影響的裝置，相關詳細資訊請參閱小米官網。
