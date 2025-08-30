九三軍人節 量販超市超商祭咖啡、滿額折價優惠
總統賴清德7月表示，九三軍人節推動現役軍人賣場購物折扣優惠。全聯、家樂福、愛買量販、萊爾富9月初均將推出限時優惠，包含免費領取1杯美式咖啡、單筆消費滿額折價等，以慰勞國軍。
響應九三軍人節，全聯門市自9月2日祭出限時3天專屬優惠，現役軍人本人憑福利卡或PX Pay（含升級全支付會員）並出示國軍證，至全聯全台門市即可免費領取OFF COFFEE熱精品美式1杯。
活動期間亦可享單筆滿1000元現折250元，相當於最高75折回饋，單筆可累折1次，每位現役軍人最高折500元，消費滿額排除品項依門市公告為準，活動不適用於大全聯實體門市。
家樂福也推出相關優惠，9月2日起量販店單筆消費滿1000元以上，回饋消費金額10%折價券，單筆最高送2000元；超市店單筆消費滿888元以上，回饋消費金額10%折價券，單筆最高送1800元 ，折扣金額皆以現金折價券回饋，限會員參與，需出示本人的現職軍人相關證件，每人限參加一次。
愛買量販9月3日至7日止，凡持中華民國軍人證件或識別證、榮譽國民證者，可至全台愛買各店客服中心兌換100元現金抵用券一張，單筆消費滿1000元即可折抵使用，各分店限量300份。
萊爾富9月2日至9月4日止限時3天，特別推出「歡慶九三軍人節優惠」，活動期間凡持軍人證至全台萊爾富門市消費，即可享有全店商品85折優惠，但排除菸酒、代收/代售、服務性商品、促銷優惠商品、來送禮、整買零取等。
另外，即日起至9月9日止，特大杯美式（原價60元）、特大杯拿鐵（原價70元）皆享同品項冰熱任選買1送1優惠。
