披著睡袍就能看日出！秋遊阿里山英迪格酒店「五奇」加秘境全收

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
位於頂樓的無邊際戲水池，旅人入池，彷彿可游入山裡、雲端，是阿里山英迪格酒店絕對不可錯過的打卡點。圖/阿里山英迪格酒店提供
位於頂樓的無邊際戲水池，旅人入池，彷彿可游入山裡、雲端，是阿里山英迪格酒店絕對不可錯過的打卡點。圖/阿里山英迪格酒店提供

時序將入秋，正是阿里山景色最美的時刻。這裡是全台唯一入選「全球最值得去的必訪勝地」，從經典的日出、雲海、晚霞、森林與鐵道「阿里山五奇」，來到達娜伊谷與特富野古道等秘境，高山之美可一次收齊。位居國家風景區核心位置的阿里山英迪格酒店，周邊山林環繞，人在此山間，更能放鬆森呼吸，9月還有限定版的「無憂住含早晚」一泊二食專案，可享消費1元回饋1點洲際酒店集團優悅會積分，讓美好旅程再省一筆。

阿里山入選「2025年全球52個必去之地」，關鍵在於百年森林鐵路全線復駛，旅客能搭乘小火車穿越茶園、山谷與隧道，體驗百年山林風光。但阿里山真正夢幻的絕景是「五奇」：旭日自玉山群峰升起，映照翻騰雲海；午後晚霞染紅天際；百年檜木森林與蜿蜒林鐵交織出人文景觀。加上地勢開闊，能遠眺台灣最高峰玉山，入夜時滿天星斗與山城夜景更是不容錯過，從白天到深夜山林景色隨時豐富變化。

阿里山也不只是一座山，這裡的秘境也多。像是位於山美部落的「達娜伊谷」，谷中溪水清澈、吊橋橫跨峽谷，不僅是拍照打卡的絕佳場景，還能一賞當地珍貴的鯝魚生態、沿途認識鄒族文化故事，並且停駐一餐、品嘗特色料理。

另一處秘境，也是近年受到歡迎的「特富野古道」。古道原是林業鐵道路線，如今保留部分鐵軌遺跡，蜿蜒在杉木與檜木林間。步行其中，樹影參天，時可見斑駁的鐵軌與木橋，彷彿穿越時光回到百年前的林業現場。古道全程走來輕鬆平緩，途間還能遠眺山谷與雲海。

位於國家風景區內的阿里山英迪格酒店，距離山林內各景點都在1小時車程內，旅程規劃便利又彈性。此外，酒店頂樓視野遼闊，如果只想輕鬆度假，那就不必清晨舟車勞頓，只要披上浴袍、手捧一杯熱可可與可頌，就能從容欣賞太陽自玉山後方升起的壯麗日出，儀式感滿滿。高空無邊際戲水池同樣吸睛，水面與雲霧、山巒融成一格，彷彿游進山裡、漂浮在雲端。

餐飲部分，酒店由外籍主廚Matyas領軍的廚師團隊，結合在地食材與國際烹飪手法，推出半自助式晚餐，推薦主菜以西班牙國寶級Josper烘烤爐搭配相思木直火料理，凸顯肉品的獨特香氣與層次。

阿里山英迪格酒店9月限時推出「無憂住含早晚」一泊二食專案，凡於活動期間入住，即享加碼IHG®優悅會（IHG® One Rewards）積分回饋，每消費新台幣1元即可獲得1點積分（不含稅金及服務費），點數可靈活兌換洲際酒店集團旗下部分品牌住宿。詳情可查官網

特富野古道沿途經過直聳入天的柳杉林，還有早期鐵道遺跡，路徑平坦好走，是近年蔚為風潮的步道。圖/阿里山英迪格酒店提供
特富野古道沿途經過直聳入天的柳杉林，還有早期鐵道遺跡，路徑平坦好走，是近年蔚為風潮的步道。圖/阿里山英迪格酒店提供
清晨時分在無邊際戲水池，可見緩緩升起的日出，與全台最高峰玉山，搭配熱可可與可頌，儀式感滿滿。圖/阿里山英迪格酒店提供
清晨時分在無邊際戲水池，可見緩緩升起的日出，與全台最高峰玉山，搭配熱可可與可頌，儀式感滿滿。圖/阿里山英迪格酒店提供
阿里山英迪格酒店為國家風景區中心點，地理位置優越，前往各知名景點、秘境車程皆約在1小時內。圖/阿里山英迪格酒店提供
阿里山英迪格酒店為國家風景區中心點，地理位置優越，前往各知名景點、秘境車程皆約在1小時內。圖/阿里山英迪格酒店提供
阿里山國家風景區時序入秋，天氣穩定涼爽，非常適合規劃三天兩夜小旅行。圖/阿里山英迪格酒店提供
阿里山國家風景區時序入秋，天氣穩定涼爽，非常適合規劃三天兩夜小旅行。圖/阿里山英迪格酒店提供
詳情可查官網
詳情可查官網
酒店內的粟餐廳，使用Josper燒烤爐及相思木直火燒烤，推出半自助式晚餐，獨特肉香讓人難忘。圖/阿里山英迪格酒店提供
酒店內的粟餐廳，使用Josper燒烤爐及相思木直火燒烤，推出半自助式晚餐，獨特肉香讓人難忘。圖/阿里山英迪格酒店提供

