快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

視障音樂人《保溫箱的藝術家》以真實生命經驗化為表演能量

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
演員劉子瑜 Paul Liu，古典鋼琴家・流行音樂鍵盤手及創作者。圖／社團法人台北市視障者家長協會音樂發展中心提供
演員劉子瑜 Paul Liu，古典鋼琴家・流行音樂鍵盤手及創作者。圖／社團法人台北市視障者家長協會音樂發展中心提供

由全視障音樂人組成的 EyeMusic 樂團，，將原創音樂劇《保溫箱的藝術家》完整原聲帶，在今年暑假正式登上全球各大數位音樂平台。這不僅是一張專輯，更是一段生命歷程的見證，標誌著視障音樂人三年淬鍊後的正式蛻變。《保溫箱的藝術家》由劉子瑜、王嬿甯、江尉綺、陳威辰、陸羿丞五位視障音樂人共同創作並主演，以真實生命經驗化為表演能量，由全視障音樂人完全主導、跨足劇場的原創音樂劇，開啟了表演藝術的新章。

專輯共收錄 9 首原創作品，訴說團員們在生命中的掙扎與夢想啟航的勇氣，以充滿能量的節奏轉化拒絕與挫折，傳遞不放棄的信念，展現活出生命中的樣貌與自由。曲風橫跨流行、爵士、古典、歌劇、Funk、嘻哈等元素。

「保溫箱」象徵了團員們生命的起點，五位團員中，有四位因早產而在保溫箱中度過初生時光，也因過度供氧或其他因素而失去視力。這段看似「缺陷」的生命開局，卻成為日後創作的能量泉源，「看見的不只是音樂與戲劇，而是人最原始的勇氣與堅韌。」對於創作者而言，這是一場從「封閉」到「綻放」的旅程，他們用音樂證明，失去視

力並不是限制，而是另一種深刻看見世界的方式，這段從早產保溫箱到世界舞台的勇氣之旅，已經被完整收錄在原聲帶中。

保溫箱的藝術家音樂劇演出。圖／社團法人台北市視障者家長協會音樂發展中心提供
保溫箱的藝術家音樂劇演出。圖／社團法人台北市視障者家長協會音樂發展中心提供
演員江尉綺 Emily Chiang，流行女高音・Bass鍵盤手、詞曲創作。圖／社團法人台北市視障者家長協會音樂發展中心提供
演員江尉綺 Emily Chiang，流行女高音・Bass鍵盤手、詞曲創作。圖／社團法人台北市視障者家長協會音樂發展中心提供

視障 音樂劇

延伸閱讀

不只是演唱會！潮台北邀產業鏈 各國60多品牌齊聚媒合

桃園「lokah 原音新浪潮」音樂賽開唱 吉董點評超犀利：光歌聲贏一半

影／視障姐妹在台北車站外不知所措 北市警熱心協助搭車

62歲玉女歌手遭家人慘騙上億 霸氣回歸歌壇近況曝光！

相關新聞

向國軍致敬！ 9/1起連七天 現役軍人買台鐵便當打折、送飲料

為感念國軍弟兄姐妹們平日保家衛國的辛勞，台鐵公司與原萃®合作，9月1日至9月7日舉辦「軍人節感恩優惠活動」。活動期間，不...

王淨嘗試紅唇妝變身高冷氣場小姊姊 七夕拋男友站台LV彩妝

時尚龍頭品牌之一的路易威登（Louis Vuitton ，簡稱LV）跨足進軍美妝領域，全新La Beauté彩妝系列上市...

秋日的童話 Buccellati經典四系列珠寶推薦 再現義式自由不羈

一副小巧隨身的珠寶總能為全身造型增添風采，義大利高級珠寶品牌Buccellati針對秋季推薦了旗下四大系列：Macri、...

別管七夕情人節了！20句「單身快樂語錄」送給你　自己過得好才是本事

聽到「情人節」、「七夕」就會過敏發作的舉手！高喊「單身萬歲」並不代表沒行情，而是更懂得自己想要什麼、懂得如何自處，擁有高...

日網票選「最帥KPOP男歌手」TOP10！常勝軍、新面孔全都有

「最帥KPOP男歌手」又有新排行榜出爐啦！刷一整排帥哥看了真是賞心悅目啊！

4人同行1人免費！台北萬豪Garden Kitchen滿千再抽百萬豪禮

迎接10周年，被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月30日推出「和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。