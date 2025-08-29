視障音樂人《保溫箱的藝術家》以真實生命經驗化為表演能量

由全視障音樂人組成的 EyeMusic 樂團，，將原創音樂劇《保溫箱的藝術家》完整原聲帶，在今年暑假正式登上全球各大數位音樂平台。這不僅是一張專輯，更是一段生命歷程的見證，標誌著視障音樂人三年淬鍊後的正式蛻變。《保溫箱的藝術家》由劉子瑜、王嬿甯、江尉綺、陳威辰、陸羿丞五位視障音樂人共同創作並主演，以真實生命經驗化為表演能量，由全視障音樂人完全主導、跨足劇場的原創音樂劇，開啟了表演藝術的新章。

專輯共收錄 9 首原創作品，訴說團員們在生命中的掙扎與夢想啟航的勇氣，以充滿能量的節奏轉化拒絕與挫折，傳遞不放棄的信念，展現活出生命中的樣貌與自由。曲風橫跨流行、爵士、古典、歌劇、Funk、嘻哈等元素。

「保溫箱」象徵了團員們生命的起點，五位團員中，有四位因早產而在保溫箱中度過初生時光，也因過度供氧或其他因素而失去視力。這段看似「缺陷」的生命開局，卻成為日後創作的能量泉源，「看見的不只是音樂與戲劇，而是人最原始的勇氣與堅韌。」對於創作者而言，這是一場從「封閉」到「綻放」的旅程，他們用音樂證明，失去視