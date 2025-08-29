視障音樂人《保溫箱的藝術家》以真實生命經驗化為表演能量
由全視障音樂人組成的 EyeMusic 樂團，，將原創音樂劇《保溫箱的藝術家》完整原聲帶，在今年暑假正式登上全球各大數位音樂平台。這不僅是一張專輯，更是一段生命歷程的見證，標誌著視障音樂人三年淬鍊後的正式蛻變。《保溫箱的藝術家》由劉子瑜、王嬿甯、江尉綺、陳威辰、陸羿丞五位視障音樂人共同創作並主演，以真實生命經驗化為表演能量，由全視障音樂人完全主導、跨足劇場的原創音樂劇，開啟了表演藝術的新章。
專輯共收錄 9 首原創作品，訴說團員們在生命中的掙扎與夢想啟航的勇氣，以充滿能量的節奏轉化拒絕與挫折，傳遞不放棄的信念，展現活出生命中的樣貌與自由。曲風橫跨流行、爵士、古典、歌劇、Funk、嘻哈等元素。
「保溫箱」象徵了團員們生命的起點，五位團員中，有四位因早產而在保溫箱中度過初生時光，也因過度供氧或其他因素而失去視力。這段看似「缺陷」的生命開局，卻成為日後創作的能量泉源，「看見的不只是音樂與戲劇，而是人最原始的勇氣與堅韌。」對於創作者而言，這是一場從「封閉」到「綻放」的旅程，他們用音樂證明，失去視
力並不是限制，而是另一種深刻看見世界的方式，這段從早產保溫箱到世界舞台的勇氣之旅，已經被完整收錄在原聲帶中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言