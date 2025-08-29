王淨嘗試紅唇妝變身高冷氣場小姊姊 七夕拋男友站台LV彩妝

時尚龍頭品牌之一的路易威登（Louis Vuitton ，簡稱LV）跨足進軍美妝領域，全新La Beauté彩妝系列上市，品牌大使王淨與影劇男神劉以豪特出席今（8月29）日於台北101旗艦店舉辦的彩妝發表會。

雖然自1854年創立以來路易威登就經常為時尚旅行量身定製的化妝和和美容用品，但這是路易威登首度推出完整的系列，涵蓋55色唇膏、10色潤唇膏、8款4色眼影盤，以及一系列針對彩妝品延伸出的相關配件。

王淨今天特別嘗試了平常較少嘗試的大紅色「854 Rouge Louis」，是以品牌創辦人為名的霧面唇膏色選，搭配大地色調的「150 Beige Memento」眼影盤，讓臉上的重點唇色得以彰顯。她笑說因為平常比較嘗試大紅唇色，今天感覺自己像是高冷的「氣場小姊姊」。不過她自己私心最喜歡的還是玫瑰色調的「203 Rose Odyssée」。

自封「自然大哥哥」的劉以豪今天則用了色號「108 Silk & Spice」，但隨身的monogram口紅小包中則裝了他最喜歡的「000 Infinite Dreamer」無色潤唇膏，這次的美妝配件都讓他非常驚艷，例如專為單只唇膏打造的monogram經典硬箱，他就覺得誇張得很時髦。而路易威登美妝的包裝也讓王淨和劉以豪都大力稱讚，尤其曾經去參觀過品牌工坊的王淨更注意到，唇膏替換芯底部的monogram圓花造型卡榫，能與唇膏盒完美緊扣，猶如包款上的扣鎖機關，展現品牌精於鎖具的旅行DNA。

●由內而外都是大師手筆

彩妝由傳奇彩妝大師帕特麥格拉斯（Pat McGrath）女爵士擔任創意總監。她與路易威登合作超過20年，為品牌一年數季的時裝大秀打造大膽前衛的妝容。彩妝品的包裝則請到以設計家具聞名的德國知名工業設計師康士坦丁葛契奇（Konstantin Grcic）首度跨界打造，採用可重複補充的環保設計，以他著名的極簡建築風格將路易威登經典行李箱的黃銅配件化為極具標誌性的金環，輕盈的鋁殼上面裝飾琺瑯monogram花朵，替換芯底設有造型卡榫可扣緊外殼，靈感來自品牌經典旅行箱。

路易威登更出動了品牌專屬的調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Belletrud），與Pat McGrath和攜手合作，為美妝打造專屬香氛：唇膏融合含羞草、茉莉和玫瑰的花香氣，潤唇膏則散發薄荷和覆盆子的清新氣息，都是以卡瓦利耶在法國格拉斯Les Fontaines Parfumées路易威登香水工坊中的常用成分為靈感，而為了能調製出能完美融入彩妝品又不影響發色效果和質地的香氣，花了總共4年時間研發，足見用心。

●以品牌精神為發想的獨特色號

首登場的LV ROUGE唇膏系列共推出55款色號，呼應「LV」代表的羅馬數字。配方融入玫瑰、茉莉與含羞草等品牌象徵花卉的天然花蠟，並添加乳油木果油和玻尿酸。55色共涵蓋兩種質地：27款奶霜絲緞色具有光澤效果，以及霧面的28款絲絨柔霧色。三色主打色為：呼應棕色Monogram帆布並以其誕生年份1896為色號的「896 Monogram Rouge」，明亮溫暖的赭玫瑰色「203 Rose Odyssée」，以及以品牌誕生年份和創辦人為名的經典紅色「854 Rouge Louis」。

LV BAUME潤唇膏共推出10款色號，配方添加乳油木果油和玻尿酸，親膚且呈現輕盈透亮的妝效，也可自由疊擦。三款經典色號為勃艮地酒紅色的「051 Monogram Touch」，細膩的珠光粉色的「030 Tender Bliss」；以及「020 Rose Essentiel」的輕透淡玫瑰木色。

8款精選配色眼影盤LV Ombres，採用LV Pigment Originals（LV原創色料因子）顯色配方以及保養級成分，每款眼影盤內含四款色彩，組成monogram圓花圖騰，其中三款色號適合日常妝容，並搭配一個出其不意的驚喜色彩；每色均可以自行分拆組合成自己喜歡的配色。主打色為延續同名唇膏色調「896 Monogram Rouge」，刻畫路易威登傳統VVN皮革獨特光澤變化的「150 Beige Memento」；以及百搭的玫瑰裸色的「250 Nude Mirage」