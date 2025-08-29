聽新聞
向國軍致敬！ 9/1起連七天 現役軍人買台鐵便當打折、送飲料
為感念國軍弟兄姐妹們平日保家衛國的辛勞，台鐵公司與原萃®合作，9月1日至9月7日舉辦「軍人節感恩優惠活動」。活動期間，不僅提供現役軍人購買台鐵便當專屬優惠，更透過與原萃®品牌強強聯手，免費提供飲料。
凡現役軍人本人至台鐵公司直營便當門市（不含民營販售台及列車上）購買任1款台鐵便當，出示有效「中華民國軍人身分證」即享「台鐵便當9折及免費飲品1瓶，原萃®日式綠茶350mL、原萃®烏龍茶350mL、可口可樂®350mL隨機贈送任1款，數量有限，送完為止。
除台鐵祭出軍人節感恩優惠，台灣高鐵公司日前也宣佈響應九三軍人節敬軍號召，9月1日至4日推出「國軍官兵搭高鐵贈熱飲」活動，現役軍人於活動期間搭乘高鐵列車，主動出示本人有效中華民國軍人身分證，即可免費獲得推車販售的暖心熱飲1杯，可任選咖啡或紅茶。
