秋日的童話 Buccellati經典四系列珠寶推薦 再現義式自由不羈

一副小巧隨身的珠寶總能為全身造型增添風采，義大利高級珠寶品牌Buccellati針對秋季推薦了旗下四大系列：Macri、Ramage、Opera與Hawaii單品，以源自文藝復興美學的手工藝細節，閃耀金秋。

在秋季的形象視覺中，影像以反差感的灰階色調、黑白為底，珠寶則似擁有生命力般地展開律動，為靜態照片賦予了超現實的趣味性。緣起於1919年的Buccellati，旗下珠寶有別於法式珠寶的洗練簡約，大量結合多重繁複的手工藝，為珠寶在最細微處營造出如教堂雕刻般的華麗。

本季推薦的四項系列單品中，Macri系列是從文藝復興時期的壁畫得到啟迪，透過手工所創造的細膩拉絲質感，無論耳環或項鍊，都創造出絲綢般的油亮光彩；Ramage則將秋天最浪漫的光影遊戲重現在微小處：鏤空精雕還原了秋日繁花被光線穿透的心動一瞬，同時系列珠寶皆使用黃金與經PVD處理的白金與鑽石鑲嵌，呈現油畫筆觸般的古典懷舊。