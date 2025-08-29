快訊

秋日的童話 Buccellati經典四系列珠寶推薦 再現義式自由不羈

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
靜態、黑白處理的影像但讓珠寶仿佛擁有了生命力、洋溢戲劇性的趣味。圖／Buccellati提供
靜態、黑白處理的影像但讓珠寶仿佛擁有了生命力、洋溢戲劇性的趣味。圖／Buccellati提供

一副小巧隨身的珠寶總能為全身造型增添風采，義大利高級珠寶品牌Buccellati針對秋季推薦了旗下四大系列：Macri、Ramage、Opera與Hawaii單品，以源自文藝復興美學的手工藝細節，閃耀金秋。

在秋季的形象視覺中，影像以反差感的灰階色調、黑白為底，珠寶則似擁有生命力般地展開律動，為靜態照片賦予了超現實的趣味性。緣起於1919年的Buccellati，旗下珠寶有別於法式珠寶的洗練簡約，大量結合多重繁複的手工藝，為珠寶在最細微處營造出如教堂雕刻般的華麗。

本季推薦的四項系列單品中，Macri系列是從文藝復興時期的壁畫得到啟迪，透過手工所創造的細膩拉絲質感，無論耳環或項鍊，都創造出絲綢般的油亮光彩；Ramage則將秋天最浪漫的光影遊戲重現在微小處：鏤空精雕還原了秋日繁花被光線穿透的心動一瞬，同時系列珠寶皆使用黃金與經PVD處理的白金與鑽石鑲嵌，呈現油畫筆觸般的古典懷舊。

Opera系列則以品牌經典的花型圖騰為聚焦，小巧但費工的珠羅紗裝飾，是工匠在金片上手工雕鑿出微小的六邊形，單半毫米就耗費近一個月工時，本系列推薦單品除Opera Tulle耳環、Opera Tulle Heart項鍊，另包含一款不對稱、開放式的Opera珠羅紗手鐲；Hawaii則出自1930年代的經典設計：層層交疊、不規則的圓形交疊出一種抽象也具象的幾何空靈之美，宛如隨手的塗鴉插畫，無論彩色耳環或鑲鑽項鍊，都呈現了一如義大利女子的隨性、自由與不羈。

Buccellati Opera珠羅莎手鐲，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Opera珠羅莎手鐲，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri Classica吊墜，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Macri Classica吊墜，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Hawaii彩色耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Hawaii彩色耳環，價格店洽。圖／Buccellati提供
義大利高級珠寶品牌Buccellati以精湛的手工藝展現了文藝復興般的義式傳統珠寶之美。圖／Buccellati提供
義大利高級珠寶品牌Buccellati以精湛的手工藝展現了文藝復興般的義式傳統珠寶之美。圖／Buccellati提供
Buccellati Ramage Eternelle戒指，價格店洽。圖／Buccellati提供
Buccellati Ramage Eternelle戒指，價格店洽。圖／Buccellati提供

珠寶 義大利

