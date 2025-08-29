快訊

別管七夕情人節了！20句「單身快樂語錄」送給你　自己過得好才是本事

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
聽到「情人節」、「七夕」就會過敏發作的舉手！高喊「單身萬歲」並不代表沒行情，而是更懂得自己想要什麼、懂得如何自處，擁有高度的生活、時間、金錢掌控權，不必為了另一半而犧牲與閨蜜、哥們相聚，更能專注投入職場、興趣、旅行和各種你想要做的事。

愛情與緣分無法強求，不如好好跟自己談一場戀愛，自己過得好才是真本事...至於情人節的各種放閃行為，那是情侶專屬的KPI，就戴上墨鏡隨他們去吧，單身的自由人每一天愛怎麼過都隨心而定！

●20句「單身快樂語錄」

１．有些事不要逞強，有些人不必勉強。

２．單身不是缺什麼，而是更懂得自己要什麼。

圖／記者陳立儀製表
３．戀愛是易碎品，愛自己是永久保固。

圖／記者陳立儀製表
４．最好的情人節禮物，就是把快樂還給自己。

圖／記者陳立儀製表
５．不用解釋、不用報備、不用吵架，這就是單身的尊貴感。

圖／記者陳立儀製表
６．單身不是一種狀態，而是一種選擇。

圖／記者陳立儀製表
７．走不進的世界就不要硬擠，難為了別人，更作賤了自己。

圖／記者陳立儀製表
８．我談過最長的戀愛，就是自戀。我愛自己，沒有情敵。

圖／記者陳立儀製表
９．間歇性渴望戀愛，持續性享受單身。

圖／記者陳立儀製表
１０．愛情只是生活的奢侈品，如果有當然好，沒有也死不了。

圖／記者陳立儀製表
１１．除非有個人能讓你比單身時過得更好，否則何必為了那人脫單？

圖／記者陳立儀製表
１２．單身不是因為我不夠好，而是現在還沒人能配得上我。

圖／記者陳立儀製表
１３．以前喜歡「一」個人，現在喜歡「一個人」。

圖／記者陳立儀製表
１４．寧可驕傲的單身，也不要委屈的戀愛。

圖／記者陳立儀製表
１５．談戀愛、結婚是為了追求幸福，單身也是。

圖／記者陳立儀製表
１６．我只是獨自一人，不要把我貼上孤獨的標籤。

圖／記者陳立儀製表
１７．我的人生路，不需要別人在旁邊瞎指揮。

圖／記者陳立儀製表
１８．別因為不想自己一個人，就隨便擁抱另一個人。

圖／記者陳立儀製表
１９．我不覺得孤獨，說浪漫一點就是：我完全自由。

圖／記者陳立儀製表
２０．別問我為何單身，因為仙女和凡人談戀愛，是會觸犯天條的。

圖／記者陳立儀製表
單身 戀愛 情人節禮物

