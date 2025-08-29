別管七夕情人節了！20句「單身快樂語錄」送給你　自己過得好才是本事

聽到「情人節」、「七夕」就會過敏發作的舉手！高喊「單身萬歲」並不代表沒行情，而是更懂得自己想要什麼、懂得如何自處，擁有高度的生活、時間、金錢掌控權，不必為了另一半而犧牲與閨蜜、哥們相聚，更能專注投入職場、興趣、旅行和各種你想要做的事。

愛情與緣分無法強求，不如好好跟自己談一場戀愛，自己過得好才是真本事...至於情人節的各種放閃行為，那是情侶專屬的KPI，就戴上墨鏡隨他們去吧，單身的自由人每一天愛怎麼過都隨心而定！

●20句「單身快樂語錄」

１．有些事不要逞強，有些人不必勉強。

２．單身不是缺什麼，而是更懂得自己要什麼。

３．戀愛是易碎品，愛自己是永久保固。

４．最好的情人節禮物，就是把快樂還給自己。

５．不用解釋、不用報備、不用吵架，這就是單身的尊貴感。

６．單身不是一種狀態，而是一種選擇。

７．走不進的世界就不要硬擠，難為了別人，更作賤了自己。

８．我談過最長的戀愛，就是自戀。我愛自己，沒有情敵。

９．間歇性渴望戀愛，持續性享受單身。

１０．愛情只是生活的奢侈品，如果有當然好，沒有也死不了。

１１．除非有個人能讓你比單身時過得更好，否則何必為了那人脫單？

１２．單身不是因為我不夠好，而是現在還沒人能配得上我。

１３．以前喜歡「一」個人，現在喜歡「一個人」。

１４．寧可驕傲的單身，也不要委屈的戀愛。

１５．談戀愛、結婚是為了追求幸福，單身也是。

１６．我只是獨自一人，不要把我貼上孤獨的標籤。

１７．我的人生路，不需要別人在旁邊瞎指揮。

１８．別因為不想自己一個人，就隨便擁抱另一個人。

１９．我不覺得孤獨，說浪漫一點就是：我完全自由。

２０．別問我為何單身，因為仙女和凡人談戀愛，是會觸犯天條的。