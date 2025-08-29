日網票選「最帥KPOP男歌手」TOP10！常勝軍、新面孔全都有

「最帥KPOP男歌手」又有新排行榜出爐啦！刷一整排帥哥看了真是賞心悅目啊！

日本網站「Rankingoo」日前公布的「最帥KPOP最帥男歌手」TOP10，是鎖定30歲以下男偶像所統計的網路票選排行榜，BTS、SEVENTEEN都各佔據了兩席；本次票選有最帥顏值擔當的常勝軍，也有新面孔出現，快看看你的最愛有沒有上榜？

每次公布排行榜，粉絲們都要記得：每個國家對於KPOP偶像的喜好不同，無論結果如何，只要你喜歡，他們就是最帥氣的！

●TOP1：ASTRO 車銀優Cha Eun-woo

圖／翻攝自IG @eunwo.o_c

●TOP2：BTS V金泰亨

圖／翻攝自IG @thv

●TOP3：RIIZE 元彬Wonbin

圖／翻攝自IG @riize_official

●TOP4：BTS 柾國Jungkook

圖／翻攝自IG @bts.bighitofficial @bighit_ent

●TOP5：SEVENTEEN 珉奎MinGyu

圖／翻攝自IG @min9yu_k

●TOP6：TOMORROW X TOGETHER 然竣YEONJUN

圖／翻攝自IG @yawnzzn @txt_bighit

●TOP7：NCT 在玹Jaehyun

圖／翻攝自IG @_jeongjaehyun

●TOP8：Stray Kids Felix（並列）

圖／翻攝自IG @yong.lixx

●TOP8：ZEROBASEONE Ricky（並列）

圖／翻攝自IG @zb1official

●TOP 10：SEVENTEEN 淨漢Jeonghan