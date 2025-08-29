聽新聞
日網票選「最帥KPOP男歌手」TOP10！常勝軍、新面孔全都有
「最帥KPOP男歌手」又有新排行榜出爐啦！刷一整排帥哥看了真是賞心悅目啊！
日本網站「Rankingoo」日前公布的「最帥KPOP最帥男歌手」TOP10，是鎖定30歲以下男偶像所統計的網路票選排行榜，BTS、SEVENTEEN都各佔據了兩席；本次票選有最帥顏值擔當的常勝軍，也有新面孔出現，快看看你的最愛有沒有上榜？
每次公布排行榜，粉絲們都要記得：每個國家對於KPOP偶像的喜好不同，無論結果如何，只要你喜歡，他們就是最帥氣的！
●TOP1：ASTRO 車銀優Cha Eun-woo
●TOP2：BTS V金泰亨
●TOP3：RIIZE 元彬Wonbin
●TOP4：BTS 柾國Jungkook
●TOP5：SEVENTEEN 珉奎MinGyu
●TOP6：TOMORROW X TOGETHER 然竣YEONJUN
●TOP7：NCT 在玹Jaehyun
●TOP8：Stray Kids Felix（並列）
●TOP8：ZEROBASEONE Ricky（並列）
●TOP 10：SEVENTEEN 淨漢Jeonghan
