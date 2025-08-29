4人同行1人免費！台北萬豪Garden Kitchen滿千再抽百萬豪禮

迎接10周年，被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題饗宴，限時優惠再加碼，凡周一至周五午間用餐，享4人同行1人免費優惠。

5大主題餐檯包括當令海鮮吧、生魚片、日式壽司、松葉蟹腳、大阪燒、鹽烤香魚等澎湃海味無限供應，以及現點現做炸蝦天丼、和風豚骨拉麵、多款主廚熱食及日本生啤酒。主餐可任選如日本和牛紐約客、綜合海鮮盤、鮮蔥烤美國牛小排，還有10款點心房特製靜岡抹茶甜品、抹茶霜淇淋等。

「和風夏宴」每位成人1,490元+10%起。用餐還能參加「十載非凡‧百萬大抽獎」活動，單筆發票消費金額滿1,000元可獲得一張抽獎券，2,000元可獲得兩張，以此類推。總計超過350個獎項、總價值超過100萬元。詳情可洽Garden Kitchen ：02-2175-7957。