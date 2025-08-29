快訊

Insta360 GO Ultra口袋相機升級登場 限時6天快閃店購機天天抽買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Insta360 GO Ultra建議售價為標準套裝13,980元，人氣套裝15,480元。圖／Insta360提供
Insta360 GO Ultra建議售價為標準套裝13,980元,人氣套裝15,480元。圖／Insta360提供

Insta360全新口袋相機GO Ultra正式登場，僅53克的輕巧機身延續GO系列免手持設計，卻大幅升級影像與性能。搭載1/1.28吋感光元件與5nm AI晶片，支援4K60fps錄影、PureVideo夜景模式與運動HDR，並首度導入可更換microSD卡。單機70分鐘、搭配Action Pod最長200分鐘續航，還能12分鐘快充至80%，無論旅行、日常或運動場景，都能輕鬆捕捉每個精彩瞬間。

GO Ultra結合Ace與X系列的先進影像技術與AI運算能力，1/1.28吋感光元件進光量較前代提升221%，搭配全新環境光感測器，有效降低閃爍並精準校色。5nm AI晶片進一步強化降噪與影像處理速度，實現流暢細膩的4K60fps畫面。無論白天強光、黃昏街景或夜晚星空，PureVideo模式能提升低光表現並抑制雜訊，運動HDR則在高反差場景中保留更多細節。同時支援5,000萬像素靜態拍照與HDR模式，滿足動靜皆宜的創作需求。

延續GO系列免手持特色，GO Ultra內建磁吸底座，可快速安裝在胸前、帽簷、車把或寵物項圈，捕捉獨特第一人稱視角。搭配升級配件如磁吸掛繩、簡易夾、車把支架、大頭寶寶專屬帽夾等，還能解放雙手拍攝第三人稱畫面，創造更多臨場感。透過藍牙連接Action Pod的2.5吋翻轉觸控螢幕，即使相機固定在安全帽或胸前，也能即時檢視構圖與設定。

在環境適應力上，GO Ultra單機具備IPX8防水10米等級，可直接入水拍攝；Action Pod則達IPX4防潑水。隨附快拆安全繩能在激烈運動中確保相機不脫落，並支援Apple「尋找」功能，出門旅行或戶外探險更安心。

此外，升級Insta360 App帶來更強大的AI工具，可自動生成帶特效與音樂的成品影片，一鍵分享到社群。騎行玩家還能整合Strava等平台的GPS、心率與速度數據，打造專屬運動紀錄；全新AI Family Moments還能自動整理親友片段，並幫忙生成虛擬相簿。

即日起至9月3日，Insta360於台北忠孝SOGO 1樓圓形廣場舉辦GO Ultra快閃店，台中勤美誠品綠園道場則於9月9日至15日接力開跑。現場祭出3大限定活動，凡購買GO Ultra以外系列相機即可抽扭蛋，享100～500元不等折扣，每日更抽出1名幸運者直接買1送1。民眾只要於快閃現場打卡並追蹤官方帳號，即可免費兌換品牌胸章或鴨舌帽。此外，購買GO Ultra主機還能獨家獲得限量「小影公仔」。

Insta360 GO Ultra快閃店台北場即日起至9月3日於台北忠孝SOGO 1樓圓形廣場登場。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra快閃店台北場即日起至9月3日於台北忠孝SOGO 1樓圓形廣場登場。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra搭載更大尺寸1／1.28吋感光元件與升級5nm AI晶片，打造GO系列前所未有的影像表現。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra搭載更大尺寸1／1.28吋感光元件與升級5nm AI晶片,打造GO系列前所未有的影像表現。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra具備僅53克輕量免手持設計，搭配多元配件與翻轉觸控螢幕Action Pod，靈活捕捉從日常生活到創意視角的每個精彩瞬間。圖／Insta360提供
Insta360 GO Ultra具備僅53克輕量免手持設計,搭配多元配件與翻轉觸控螢幕Action Pod,靈活捕捉從日常生活到創意視角的每個精彩瞬間。圖／Insta360提供
Insta360 GO Ultra（左）與Insta360 GO 3S（右）。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra（左）與Insta360 GO 3S（右）。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra（左）與Insta360 GO 3S（右）。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra（左）與Insta360 GO 3S（右）。記者黃筱晴／攝影
Insta360 GO Ultra具備僅53克輕量免手持設計，搭配多元配件與翻轉觸控螢幕Action Pod，靈活捕捉從日常生活到創意視角的每個精彩瞬間。圖／Insta360提供
Insta360 GO Ultra具備僅53克輕量免手持設計,搭配多元配件與翻轉觸控螢幕Action Pod,靈活捕捉從日常生活到創意視角的每個精彩瞬間。圖／Insta360提供
Insta360 GO Ultra具備長效續航、可更換microSD記憶卡與全新升級Insta360 App智慧影像編輯工具，從拍攝到分享全程不中斷。圖／Insta360提供
Insta360 GO Ultra具備長效續航、可更換microSD記憶卡與全新升級Insta360 App智慧影像編輯工具,從拍攝到分享全程不中斷。圖／Insta360提供
現場買指定相機（GO Ultra以外全系列），直接轉「幸運之蛋」，有機會獲得買1送1機會。記者黃筱晴／攝影
現場買指定相機（GO Ultra以外全系列）,直接轉「幸運之蛋」,有機會獲得買1送1機會。記者黃筱晴／攝影

運動 Insta360

商品推薦

