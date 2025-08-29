Insta360 GO Ultra口袋相機升級登場 限時6天快閃店購機天天抽買1送1

Insta360全新口袋相機GO Ultra正式登場，僅53克的輕巧機身延續GO系列免手持設計，卻大幅升級影像與性能。搭載1/1.28吋感光元件與5nm AI晶片，支援4K60fps錄影、PureVideo夜景模式與運動HDR，並首度導入可更換microSD卡。單機70分鐘、搭配Action Pod最長200分鐘續航，還能12分鐘快充至80%，無論旅行、日常或運動場景，都能輕鬆捕捉每個精彩瞬間。

GO Ultra結合Ace與X系列的先進影像技術與AI運算能力，1/1.28吋感光元件進光量較前代提升221%，搭配全新環境光感測器，有效降低閃爍並精準校色。5nm AI晶片進一步強化降噪與影像處理速度，實現流暢細膩的4K60fps畫面。無論白天強光、黃昏街景或夜晚星空，PureVideo模式能提升低光表現並抑制雜訊，運動HDR則在高反差場景中保留更多細節。同時支援5,000萬像素靜態拍照與HDR模式，滿足動靜皆宜的創作需求。

延續GO系列免手持特色，GO Ultra內建磁吸底座，可快速安裝在胸前、帽簷、車把或寵物項圈，捕捉獨特第一人稱視角。搭配升級配件如磁吸掛繩、簡易夾、車把支架、大頭寶寶專屬帽夾等，還能解放雙手拍攝第三人稱畫面，創造更多臨場感。透過藍牙連接Action Pod的2.5吋翻轉觸控螢幕，即使相機固定在安全帽或胸前，也能即時檢視構圖與設定。

在環境適應力上，GO Ultra單機具備IPX8防水10米等級，可直接入水拍攝；Action Pod則達IPX4防潑水。隨附快拆安全繩能在激烈運動中確保相機不脫落，並支援Apple「尋找」功能，出門旅行或戶外探險更安心。

此外，升級Insta360 App帶來更強大的AI工具，可自動生成帶特效與音樂的成品影片，一鍵分享到社群。騎行玩家還能整合Strava等平台的GPS、心率與速度數據，打造專屬運動紀錄；全新AI Family Moments還能自動整理親友片段，並幫忙生成虛擬相簿。