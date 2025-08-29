聽新聞
江詩丹頓Overseas超薄萬年曆換新色 勃艮第紅、粉紅金驚艷亮相
經典的設計只要添增些微變化，總能散發全新風格氣質。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年為慶祝品牌270年，除了在四月日內瓦表展發表年度豐富新品，近日再為旗下Overseas超薄萬年曆推出兩款新色面盤、並搭配三種表帶，展現多變樣貌。
所謂的「萬年曆」功能是指可以顯示時鐘、分鐘、日期、星期、月份，同時每個月的大小月、四年一次的閏月都可精確切換無需手動調整。過去常被收藏家定義為三大「複雜功能」（Complication）。由於牽涉到眾多資訊、模組，萬年曆過往的零件數、厚度都非比尋常，然而江詩丹頓的Overseas系列超薄萬年曆則以通過日內瓦印記認證的1120 QP/1超薄自動上鏈機芯駕馭了「萬年曆」此一複雜功能，同時裝入表殼後整體僅約8.1毫米，因此無論在平日的襯衫、西裝，又或是戶外運動時都能輕巧融入整體造型。
Overseas系列最大特色之一更在於從表殼、金屬鍊帶皆融入品牌經典的馬爾他十字，幾何造型俐落、別具辨識度。兩只新作分別為白金款搭配勃艮第紅色漆藝面盤，以及粉金款搭配同色系面盤；前者將隨附白色、勃艮第紅色兩條橡膠表帶，後者則將另附深藍色、白色兩條橡膠表帶。讓收藏等級的複雜功能表款能隨時隨地配戴、賞玩，就是收藏奢侈品的最大樂趣。
