江詩丹頓Overseas超薄萬年曆換新色 勃艮第紅、粉紅金驚艷亮相

經典的設計只要添增些微變化，總能散發全新風格氣質。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年為慶祝品牌270年，除了在四月日內瓦表展發表年度豐富新品，近日再為旗下Overseas超薄萬年曆推出兩款新色面盤、並搭配三種表帶，展現多變樣貌。

所謂的「萬年曆」功能是指可以顯示時鐘、分鐘、日期、星期、月份，同時每個月的大小月、四年一次的閏月都可精確切換無需手動調整。過去常被收藏家定義為三大「複雜功能」（Complication）。由於牽涉到眾多資訊、模組，萬年曆過往的零件數、厚度都非比尋常，然而江詩丹頓的Overseas系列超薄萬年曆則以通過日內瓦印記認證的1120 QP/1超薄自動上鏈機芯駕馭了「萬年曆」此一複雜功能，同時裝入表殼後整體僅約8.1毫米，因此無論在平日的襯衫、西裝，又或是戶外運動時都能輕巧融入整體造型。