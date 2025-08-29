全聯先生新身份再+1 網友直呼想不到

全聯先生邱彥翔睽違多年，日前以「大全聯先生」亮相再度成為全民話題；新廣告上線短短一周就突破百萬人次觀看，網友熱烈留言「熟悉的最對味」掀起滿滿回憶殺。而就在大家還沉浸於「大全聯先生」回歸之際，邱彥翔再度驚喜進化—化身全聯集團電商平台「全電商」的潮流代言人，以全新身份「全電商先生」正式亮相！

這一次，他脫去過往沉穩熟男的形象，換上潮T、戴起墨鏡，以新潮穿搭，搭配電音快節奏唱跳，搖身成為「最潮數位生活代言人」，也象徵全電商品牌形象全面進化，將持續透過多元商品與便利服務，滿足消費者全方位的日常購物需求。

全電商釋出最新一波《尋找代言人》前導影片，畫面設定在面試現場，片中面試官竊竊私語，不約而同覺得眼前試鏡新人似曾相識，履歷上唯一線索是前份工作做了16年，正當兩人都摸不著頭緒，神秘應徵者掉頭拿回遺落的手機，鏡頭隨即定格在那雙熟悉的眼神，下一秒畫面浮現斗大字幕「WHO IS 全電商先生？」這個彩蛋不只丟下懸念，更瞬間引爆全網熱議，網友們化身鍵盤柯南，在社群留言區瘋狂拼湊線索，熱烈猜測他的真實身份，讓正片未演先轟動，紛紛想一睹全電商先生廬山真面目。

隨著《Mr.全電商》正片釋出，這不單只是一支廣告，而是一場MV等級的華麗出道舞台，邱彥翔這次不再是那位西裝筆挺、提醒大家理性消費的超市熟男，新形象「全電商先生」以潮流嘻哈形象強勢回歸，徹底翻轉正經八百的螢幕形象，成功刷新觀眾記憶！廣告風格也全面升級，跳脫過去沈穩旁白的傳統路線，歌詞延續全聯貼近生活的DNA，從日常用語切入，句句台味爆棚又直白好記，再結合誇張洗腦的電音節奏，搭配律動感十足的簡單舞步，不只聽一次就會唱，還讓人一聽就記得「全電商」就是全聯的電商。

談起以全新形象接下《Mr.全電商》，邱彥翔直言「當下看到腳本時真的又驚又喜！」他笑說，以往觀眾熟悉的全聯先生，多半偏向幽默詼諧小品風格，但這回「全電商先生」完全大翻轉，不僅要換上潮流服飾，還得挑戰電音唱跳。而對舞蹈並不在行的他，坦言壓力不小，甚至拿著練習影片特地請教家中寶貝女兒，「因為她們有在上街舞課程，就一個動作、一個動作幫我分解，示範哪個動作加上彎腰、擺頭更有律動感，等於是爸爸的專屬舞蹈老師。」他害羞地說，看完廣告成品雖然覺得很不好意思，但仍感謝能與全聯再度攜手完成一件有趣的作品。