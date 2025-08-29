築間搶牛肉麵市場！麟德殿牛肉麵傳統×創新

連鎖鍋物品牌築間（7723）餐飲集團看好年產值逾 50 億元的牛肉麵市場，在競爭激烈的餐飲版圖中，牛肉麵依舊穩坐台灣最具代表性的國民美食寶座，擁有難以撼動的文化地位。

築間搶牛肉麵市場，總經理周秀花表示，與三億茶一起推出首家麟德殿牛肉麵傳統×創新導入飲品合作店中店，預計每兩個月展一家店，以六都為主，每客消費約在300到350元。

推出全新品牌

「麟德殿牛肉麵」以「傳統X創新」為核心理念，重新詮釋牛肉麵的本真價值，將一碗職人精神淬鍊的牛肉麵化為城市裡的經典風味。

更特別的是，品牌跨界攜手南投百年茶廠三億茶行旗下「山倍烘焙專門茶飲店」，共同研發近 25 款烘焙茶飲，以茶香交織牛肉麵滋味，展現對在地飲食文化的堅持與創新。

築間全台擁有13大品牌、總店數近200家門店，受益集團規模化採購策略，降低營運成本，提高產品競爭力，上半年毛利率仍維持46％，較去年同期持平，因集團持續調整旗下品牌結構，致營業費用增加，使獲利表現不如預期。

築間今年營運以品牌優化為首任，將品牌進行汰弱留強，加大力度於中價位及平價品牌的門市布局，以提升營運靈活度並穩定整體表現，以期下半年的營收規模穩健回升。海外方面，日本「築間燒肉 ちくま焼肉」，自2024年10月開幕後，近幾個月業績表現緩步上揚，進一步挹注7月合併營收4億元，較上月成長3.37％。

下半年築間仍將持續推動品牌結構優化，與整體服務品質提升，穩定單店營運表現。同時計劃跨足中式餐飲新業態，推出新品牌，亦規劃與國內外品牌合作或代理，力求帶動營運重回成長軌道。

「麟德殿牛肉麵」首店選址於台北市南京東路中山商圈，坐擁多元商業型態與高消費力上班族群，更能吸引源源不絕的國內外觀光人潮。

未來，「麟德殿牛肉麵」將持續深耕餐飲品質與品牌精神，並計劃拓展至全台主要城市，將這份獨特的美味帶往更多地方，成為集團餐飲版圖的下一個成長引擎。

「麟德殿牛肉麵」堅持「煉湯、選肉、舞麵」三位一體的製麵哲學，從湯頭到麵條皆秉持嚴謹工序與匠心講究。

煉湯，牛大骨先汆後炙，封存髓中精華，逐層釋出膠質與骨香，並匯入七味蔬果與金黃蔥蒜引出自然甘甜，再以文火細熬八小時，煉成一鍋清澈透亮的琥珀上湯，入喉溫潤而不濁，道道工序蘊藏著不妥協的講究與雅致。

選肉，嚴選肩胛羽下、牛腱心等黃金部位，低溫慢煮鎖住肉汁，入口即化又保有彈性。

舞麵，嚴選細麵、手工拉麵與家常寬麵三款特色麵條，下鍋翻舞間與湯頭交融，如湯麵共舞，呈現口感層次豐富的味蕾享受。

三者缺一不可，正是這份專注與講究，構築了「麟德殿」的本真美味回歸食材原味，不添加、不妥協，只為讓每一口都喚醒對牛肉麵最初的感動。

以「傳統×創新」為核心 打造六大類50款以上職人精粹美味

「麟德殿牛肉麵」歷經三年研發，以「傳統 × 創新」為核心，打造涵蓋六大類、超過50道品項的多元選擇，滿足不同顧客的用餐需求。

鎮店之作 滿漢五福牛肉麵

「滿漢五福牛肉麵」嚴選炙烤羽下牛、牛腱心、牛尾、牛筋與牛肚，集五大經典部位於一碗，層層堆疊出豐富口感，宛如一場只屬於饕客的牛肉盛宴。

不吃牛的顧客則可選擇「胡椒豬肚軟排骨麵」、「老火干貝舒肥雞麵」、「招牌紅油臭豆腐乾拌麵」及「麻醬乾拌麵」。

米食愛好者可嚐試「炭燒酒香舒肥雞飯」，以辛香料浸漬雞胸肉低溫舒肥後，淋上少許紹興酒提味，炙烤鎖汁添炭香，搭配台梗九號米粒，口感Q彈。

燉湯系列則有松露竹笙雞湯、老火干貝雞湯、元氣蒜頭雞湯等7款選擇。