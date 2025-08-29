築間首攻中式餐飲！「麟德殿牛肉麵」登場 全面開展中餐布局

築間（7723）餐飲看好年產值逾50億元 的牛肉麵市場，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，總經理周秀花29日表示，餐飲市場雖然競爭激烈，牛肉麵依舊穩坐台灣最具代表性的國民美食寶座，擁有難以撼動的文化地位，這也是築間開出的第一個中餐品牌，今年計畫還會開出2~3個全新中式餐飲品牌，全面開展中式餐飲的布局。

「麟德殿牛肉麵」客單價預估落在300至350元，鎖定剛性需求市場。未來展店將採取「兩個月開一家、六都優先」策略，單店營收目標設定為月營收200至250萬元。公司規劃，今年底前展店數將達3至4家，明年再增設6家，整體店數有望突破10家，逐步奠定在中式餐飲市場的版圖。

築間表示，「麟德殿牛肉麵」歷經三年研發，以「傳統 × 創新」為核心，打造涵蓋六大類、超過50道品項的多元選擇，滿足不同顧客的用餐需求。首店選址於台北市南京東路中山商圈，坐擁多元商業型態與高消費力上班族群，亦能吸引源源不絕的國內外觀光人潮。特別的是，品牌跨界攜手南投百年茶廠三億茶行旗下「山倍烘焙專門茶飲店」，以店中店的形式將牛肉麵和手搖飲結合，創造「一麵一茶」的嶄新體驗。

築間表示，將持續深耕「火鍋」與「燒肉」市場版圖，透過資源整合與成本管控，靈活運用新舊品牌雙線並進的發展策略，以持續提升獲利能力。除了推出中式餐飲新品牌。集團亦積極且審慎評估與國內業者策略合作，以及海外品牌代理的可行性，期望藉此擴大消費族群，推動營運重回成長軌道。