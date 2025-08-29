快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

聽新聞
0:00 / 0:00

BLUSH！完美結合香奈兒彩妝魅力和腕表工藝的粉紅限定系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴香奈兒粉紅系列J12 Blush腕表。圖／香奈兒提供
模特兒配戴香奈兒粉紅系列J12 Blush腕表。圖／香奈兒提供

1924年，CHANEL彩妝以香奈兒女士時裝願景而開發面世。她深信透過彩妝，能夠呈現堅定自信的女性魅力；2025年香奈兒推出跨越全系列高級腕表的限定BLUSH限定系列。LUSH限定腕表的發想靈感，來自於彩妝領域圖騰及色彩，將CHANEL彩妝色彩專家歷年開發出的豐富多元顏色化為腕表設計的嶄新元素，與經典亮麗的黑色包裝形成鮮明對比，凸顯斑斕色彩。

BLUSH限定腕表系列涵蓋經典的J12、Boy·Friend、Première、Code Coco等不同風格的表款，一方面透過粉紅剛玉、琺瑯等珍貴材質的運用，直觀演繹閃亮的黑和粉紅色調材質之間的二元性；另一方面則是運用富藝術性手法展現，將色彩化為創意的素，向普普藝術（Pop Art）、滴畫（Dripping Art）甚至超現實主義（Surrealism）藝術作品致敬。透過極致的創作自由和精湛工藝技法，破格創意和美學，充分體現全新女性魅力。

J12 Blush表款，共分為搭載Caliber 12.2自製自動機芯的33毫米款，以及由Caliber 12.1自製自動機芯驅動的38毫米款兩種尺寸，深邃黑陶瓷表殼，和粉紅色調的漆面漸變色彩時標和表圈形成鮮明對比，格外優雅。限定系列中的Mademoiselle J12 Blush腕表，同樣搭載由CHANEL與瑞士 Kenissi 製表廠攜手打造自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，黑色陶瓷表殼配襯裝飾長階梯形圖騰的表圈，表盤上則是以黑白形象現身的香奈兒女士面對梳妝臺，她的眼影、蜜粉和唇膏等彩妝必備品均透過轉印方式，以粉銀和粉紅色調逐一精細重現，精緻又討喜。

Boy·Friend Blush腕表，則是在表盤以手工上色的方式描畫出香奈兒女士送飛吻的肖像，「COCO KISS」以漸變粉紅為基調，搭配黑色內襯的粉紅菱格紋圖騰小牛皮表帶，及搭配精鋼錶殼及粉紅漆面錶圈，是一款向普普藝術鮮明風格致意之作。以經典2.55包款為靈感，搭載一眼即可辨認的「Mademoiselle」鎖頭的Code Coco Blush腕表，粉紅小牛皮表帶帶虹彩效果，上面壓印CHANEL標誌，內襯、外層搭配黑色皮革，則是一款如眼影般能隨光影變化時髦色澤的手鐲腕表。

經典的八角形表殼Première系列推出兩款Blush限定設計：Première Blush吊墜腕表以黑色為主調，搭配精鋼與黑色皮革交織表鍊，並綴以6個「CHANEL」字樣吊飾，其手工漆面呼應CHANEL指甲油色彩，流露前衛氣息；Première Blush手鐲表則是由七排皮革鍊帶組成黑色塗層精鋼手鐲，每排呈現粉紅或紫色調皮革錶帶及七排黑色塗層精鋼錶鍊相互交織。彷彿沉浸在粉紅與紅色唇膏中。

J12 Blush Caliber 12.2機芯33毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷和霧面黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.2自動上鍊機械機芯、32萬5,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
J12 Blush Caliber 12.2機芯33毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷和霧面黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.2自動上鍊機械機芯、32萬5,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Blush腕表，黑色塗層精鋼、可拆換式粉紅色菱格紋圖騰小牛皮表帶、石英機芯，26萬元，限量發行。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Blush腕表，黑色塗層精鋼、可拆換式粉紅色菱格紋圖騰小牛皮表帶、石英機芯，26萬元，限量發行。圖／香奈兒提供
Code Coco Blush腕表，黑色塗層精鋼、表盤鑲嵌單顆鑽石、粉紅色小牛皮表帶飾以緞面效果的「CHANEL」字樣、石英機芯，34萬1,000元。圖／香奈兒提供
Code Coco Blush腕表，黑色塗層精鋼、表盤鑲嵌單顆鑽石、粉紅色小牛皮表帶飾以緞面效果的「CHANEL」字樣、石英機芯，34萬1,000元。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush手鐲表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，38萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush手鐲表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，38萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Code Coco Blush腕表，黑色塗層精鋼、表盤鑲嵌單顆鑽石、粉紅色小牛皮表帶飾以緞面效果的「CHANEL」字樣、石英機芯，34萬1,000元。圖／香奈兒提供
Code Coco Blush腕表，黑色塗層精鋼、表盤鑲嵌單顆鑽石、粉紅色小牛皮表帶飾以緞面效果的「CHANEL」字樣、石英機芯，34萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 Blush Caliber 12.1機芯38毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷和霧面黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯、33萬7,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
J12 Blush Caliber 12.1機芯38毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷和霧面黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯、33萬7,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
模特兒配戴香奈兒粉紅系列J12 Blush腕表。圖／香奈兒提供
模特兒配戴香奈兒粉紅系列J12 Blush腕表。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Première Blush吊墜腕表，黑色塗層精鋼、石英機芯，提供XS、S、M、L尺寸，27萬4,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Blush腕表，黑色塗層精鋼、可拆換式粉紅色菱格紋圖騰小牛皮表帶、石英機芯，26萬元，限量發行。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Blush腕表，黑色塗層精鋼、可拆換式粉紅色菱格紋圖騰小牛皮表帶、石英機芯，26萬元，限量發行。圖／香奈兒提供
Mademoiselle J12 Blush Caliber 12.1機芯38毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷和霧面黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯、錶盤飾有固定式香奈兒女士圖騰，57萬6,000元，限量發行。圖／香奈兒提供
Mademoiselle J12 Blush Caliber 12.1機芯38毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷和霧面黑色塗層精鋼表殼、CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯、錶盤飾有固定式香奈兒女士圖騰，57萬6,000元，限量發行。圖／香奈兒提供

腕表 黑色 CHANEL

延伸閱讀

台北101 World Masterpiece珠寶腕表展正式開跑 VIP秘密清單驚豔曝光

巴黎午夜之吻最浪漫的一刻！梵克雅寶以時間寫詩 高級製表登台展出

香奈兒頂級保養新作 睡前保養儀式的極致唇油與出門必備的氣墊粉餅

人生第一個精品，何必非得是包包？Lisa搶曬LV超奢彩妝系列、李洙赫同款PRADA唇膏2000元有找！

相關新聞

全聯先生新身份再+1 網友直呼想不到

全聯先生邱彥翔睽違多年，日前以「大全聯先生」亮相再度成為全民話題；新廣告上線短短一周就突破百萬人次觀看，網友熱烈留言「熟...

築間搶牛肉麵市場！麟德殿牛肉麵傳統×創新

連鎖鍋物品牌築間（7723）餐飲集團看好年產值逾 50 億元的牛肉麵市場，在競爭激烈的餐飲版圖中，牛肉麵依舊穩坐台灣最具...

築間首攻中式餐飲！「麟德殿牛肉麵」登場 全面開展中餐布局

築間（7723）餐飲看好年產值逾50億元 的牛肉麵市場，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，總經理周秀花29日表示，餐飲市場雖...

BLUSH！完美結合香奈兒彩妝魅力和腕表工藝的粉紅限定系列

1924年，CHANEL彩妝以香奈兒女士時裝願景而開發面世。她深信透過彩妝，能夠呈現堅定自信的女性魅力；2025年香奈兒...

克拉快衝！7-ELEVEN獨家限量販售SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊　還有「可爾必思思樂冰」

韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」粉絲應援授權商品將於全台7-ELEVEN獨家限量販售，全系列共有12款...

手上鍊、更懷舊！林柏宏帥氣上手浪琴Spirit Pilot Flyback飛行員表

開創與懷舊不必是風格的兩極，擁有超過190年歷史的浪琴表（Longines），旗下擁有豐富的典藏系列，品牌近日發表全新S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。