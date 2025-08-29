BLUSH！完美結合香奈兒彩妝魅力和腕表工藝的粉紅限定系列

1924年，CHANEL彩妝以香奈兒女士時裝願景而開發面世。她深信透過彩妝，能夠呈現堅定自信的女性魅力；2025年香奈兒推出跨越全系列高級腕表的限定BLUSH限定系列。LUSH限定腕表的發想靈感，來自於彩妝領域圖騰及色彩，將CHANEL彩妝色彩專家歷年開發出的豐富多元顏色化為腕表設計的嶄新元素，與經典亮麗的黑色包裝形成鮮明對比，凸顯斑斕色彩。

BLUSH限定腕表系列涵蓋經典的J12、Boy·Friend、Première、Code Coco等不同風格的表款，一方面透過粉紅剛玉、琺瑯等珍貴材質的運用，直觀演繹閃亮的黑和粉紅色調材質之間的二元性；另一方面則是運用富藝術性手法展現，將色彩化為創意的素，向普普藝術（Pop Art）、滴畫（Dripping Art）甚至超現實主義（Surrealism）藝術作品致敬。透過極致的創作自由和精湛工藝技法，破格創意和美學，充分體現全新女性魅力。

J12 Blush表款，共分為搭載Caliber 12.2自製自動機芯的33毫米款，以及由Caliber 12.1自製自動機芯驅動的38毫米款兩種尺寸，深邃黑陶瓷表殼，和粉紅色調的漆面漸變色彩時標和表圈形成鮮明對比，格外優雅。限定系列中的Mademoiselle J12 Blush腕表，同樣搭載由CHANEL與瑞士 Kenissi 製表廠攜手打造自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，黑色陶瓷表殼配襯裝飾長階梯形圖騰的表圈，表盤上則是以黑白形象現身的香奈兒女士面對梳妝臺，她的眼影、蜜粉和唇膏等彩妝必備品均透過轉印方式，以粉銀和粉紅色調逐一精細重現，精緻又討喜。

Boy·Friend Blush腕表，則是在表盤以手工上色的方式描畫出香奈兒女士送飛吻的肖像，「COCO KISS」以漸變粉紅為基調，搭配黑色內襯的粉紅菱格紋圖騰小牛皮表帶，及搭配精鋼錶殼及粉紅漆面錶圈，是一款向普普藝術鮮明風格致意之作。以經典2.55包款為靈感，搭載一眼即可辨認的「Mademoiselle」鎖頭的Code Coco Blush腕表，粉紅小牛皮表帶帶虹彩效果，上面壓印CHANEL標誌，內襯、外層搭配黑色皮革，則是一款如眼影般能隨光影變化時髦色澤的手鐲腕表。