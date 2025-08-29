克拉快衝！7-ELEVEN獨家限量販售SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊　還有「可爾必思思樂冰」

韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」粉絲應援授權商品將於全台7-ELEVEN獨家限量販售，全系列共有12款商品，共分兩波推出門市限量快閃購活動，uniopen會員不限消費金額即可加購任一款週邊商品。第一波於9月4日15:00起開跑，週邊包含應援扇、胸章、悠遊卡套、手機支架、刺繡臂章、PVC收納包等；第二波自9月18日15:00起登場，推出行李吊牌、金屬胸針、壓克力小卡立牌、貼紙組、護照夾、多用途支架等週邊，克拉們準備開搶！

為迎接開學季到來，7-ELEVEN自9月3日起於限定門市推出全新升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋，添加桃園拉拉山鮮榨水蜜桃汁、可爾必思發酵乳，乳酸清爽融合水蜜桃清甜果香，打造夏末最療癒夢幻霜淇淋。9月1日至9月3日搶先於OPENPOINT APP「行動隨時取」開賣買2送2優惠券，數量有限、售完為止。

同步推薦7-ELEVEN自有品牌「思樂冰」首次推出的「可爾必思」口味，氣泡感清爽風味原料添加可爾必思濃縮液，品嚐綿密氣泡感。