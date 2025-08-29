快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

克拉快衝！7-ELEVEN獨家限量販售SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊　還有「可爾必思思樂冰」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第二波門市快閃購活動9月18日15:00起登場，「 MINITEEN壓克力小卡立牌」共13款，每款售價600元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第二波門市快閃購活動9月18日15:00起登場，「 MINITEEN壓克力小卡立牌」共13款，每款售價600元。圖／7-ELEVEN提供

韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」粉絲應援授權商品將於全台7-ELEVEN獨家限量販售，全系列共有12款商品，共分兩波推出門市限量快閃購活動，uniopen會員不限消費金額即可加購任一款週邊商品。第一波於9月4日15:00起開跑，週邊包含應援扇、胸章、悠遊卡套、手機支架、刺繡臂章、PVC收納包等；第二波自9月18日15:00起登場，推出行李吊牌、金屬胸針、壓克力小卡立牌、貼紙組、護照夾、多用途支架等週邊，克拉們準備開搶！

為迎接開學季到來，7-ELEVEN自9月3日起於限定門市推出全新升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋，添加桃園拉拉山鮮榨水蜜桃汁、可爾必思發酵乳，乳酸清爽融合水蜜桃清甜果香，打造夏末最療癒夢幻霜淇淋。9月1日至9月3日搶先於OPENPOINT APP「行動隨時取」開賣買2送2優惠券，數量有限、售完為止。

同步推薦7-ELEVEN自有品牌「思樂冰」首次推出的「可爾必思」口味，氣泡感清爽風味原料添加可爾必思濃縮液，品嚐綿密氣泡感。

●附註：詳細活動內容、售價以門市、APP公告為準

7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第二波門市快閃購活動9月18日15:00起登場，「MINITEEN多用途支架」共13款，每款售價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第二波門市快閃購活動9月18日15:00起登場，「MINITEEN多用途支架」共13款，每款售價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN悠遊卡套」共13款，每款售價300元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN悠遊卡套」共13款，每款售價300元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月3日起於限定門市推出全新升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月3日起於限定門市推出全新升級版「可爾必思水蜜桃雪淋霜」霜淇淋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN手機支架」共13款，每款售價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN手機支架」共13款，每款售價450元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN PVC收納包」共13款，每款售價350元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN PVC收納包」共13款，每款售價350元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN應援扇」共13款，每款售價130元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊，第一波門市快閃購活動自9月4日15:00起開跑，「MINITEEN應援扇」共13款，每款售價130元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「思樂冰」首次推出的「可爾必思」口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌「思樂冰」首次推出的「可爾必思」口味。圖／7-ELEVEN提供

快閃 水蜜桃 霜淇淋

延伸閱讀

台南人搶先衝！ 8/29新光三越「台南小北門店」試營運 美食優惠開吃「丼飯、珍奶、霜淇淋」買一送一

SEVENTEEN成員HOSHI入伍倒數 穿上Canada Goose每張都值得粉絲收藏

9月超商霜淇淋口味曝光！7-ELEVEN「水蜜桃可爾必思」首亮相 全家「蘭姆葡萄霜淇淋」聯名星級主廚強勢登場

內行曝挑選好市多進口水蜜桃秘訣 會員大讚：長知識

相關新聞

新光三越台中中港店傳出9月27日復業 網友問敢去嗎？結果一面倒

蟬連14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，地方傳出中港店將於9月27日復業，對此時間表，新光三越回應，修復整建作業經核...

克拉快衝！7-ELEVEN獨家限量販售SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊　還有「可爾必思思樂冰」

韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」粉絲應援授權商品將於全台7-ELEVEN獨家限量販售，全系列共有12款...

手上鍊、更懷舊！林柏宏帥氣上手浪琴Spirit Pilot Flyback飛行員表

開創與懷舊不必是風格的兩極，擁有超過190年歷史的浪琴表（Longines），旗下擁有豐富的典藏系列，品牌近日發表全新S...

威迷快收！麥卡倫Classic Cut 2025限量開喝 台灣搶先亞洲首發

世界頂級蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）自2017年起每年推出「Classic Cut 經典復刻系列」...

築間推出牛肉麵新品牌「麟德殿」跨足中餐領域 一碗最貴1500元

連鎖鍋物品牌築間餐飲集團看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，進一步拓展餐飲領域版圖，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，一碗最貴...

萊爾富限時3天推「九三軍人節優惠」！持軍人證至門市享指定商品85折

每年9月3日為「軍人節」，為感謝國軍官兵長年來堅守崗位、守護國土，萊爾富9月2日至9月4日限時3天推出「歡慶九三軍人節優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。