手上鍊、更懷舊！林柏宏帥氣上手浪琴Spirit Pilot Flyback飛行員表

開創與懷舊不必是風格的兩極，擁有超過190年歷史的浪琴表（Longines），旗下擁有豐富的典藏系列，品牌近日發表全新Spirit Pilot Flyback飛行員計時碼表，搭配手動上鍊機芯，除搶先亞洲市場於台北101專門店限量獨賣，並邀請品牌好友林柏宏帥氣上手，演繹突破極限的開創風格。

浪琴的Spirit系列是從1920年代的飛行表得到靈感重新推出，全新的Pilot Flyback手動上鍊表款則結合了複雜的飛返計時功能，意指在計時碼表機制運作期間、可快速省略下「停止」此一步驟，將快速歸零、同時開啟第二段的計時運作。

值得一提的是，先前Spirit系列也曾發表過Flyback功能，但先前為42毫米搭配自動上鍊機芯，本次新作則為39.5毫米，尺寸上也接軌近年手表逐漸縮小尺碼的風潮，等同讓男性、女性都能配戴；同時先前的42毫米飛返計時碼表的表圈採用10、20、30...以致50的外圈刻度，本次新作則為45、30、15的倒數逆向，更符合在二次大戰時期，飛行員需要以倒數計算投擲炸彈或執行任務時的時間校準等需求。