威迷快收！麥卡倫Classic Cut 2025限量開喝 台灣搶先亞洲首發

世界頂級蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）自2017年起每年推出「Classic Cut 經典復刻系列」，由麥卡倫釀酒大師團隊依據當年度的深刻洞察，從窖藏精心挑選出年度代表風味；今年該系列迎來第九版「Classic Cut 經典復刻2025」年度限量款，以葡萄柚為年度風味主軸，由台灣領先亞洲市場進行首發。

「Classic Cut 經典復刻2025」從數以萬計的窖藏中精選，融合歐洲與美國雪莉橡木桶，再佐以美國波本橡木桶，打造出層次豐富、結構平衡的全新風味。新酒款洋溢橘子油、麥芽糖與牛奶巧克力的柔滑氣息，入口則綻放糖霜般甜香，融合葡萄柚、檸檬蛋白霜與焦糖杏仁，尾韻則以柑橘與溫暖橡木辛香作結，餘韻悠長，優雅迷人。

在50.6%酒精濃度下，焦糖與奶油杏仁風味尤為突出；加水稀釋至40%，義式香草奶酪與葡萄柚的甜香溫潤展現；而稀釋至20%，則轉為蘋果、檸檬皮與烘焙香氣，口感細膩且韻味綿延。

「『麥卡倫Classic Cut經典復刻2025』 展現威士忌的深度與寬廣，波本橡木桶帶來的甜美果香與香草風味，與美國和歐洲雪莉橡木桶的果乾風味相互輝映，交織出飽滿且細緻的口感。」麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy表示：「純飲即可感受到濃郁香氣，加水後則可層層釋放更多細節。」

麥卡倫「Classic Cut 經典復刻系列」，不僅體現品牌對代表風味的極致探索，更凝聚歷屆釀酒師憑藉敏銳感官，以精湛工藝屢屢譜寫創新篇章，每一年度皆承載著對風味的獨到詮釋與不懈挑戰，成就專屬於當下的風味印記。