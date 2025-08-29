快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

聽新聞
0:00 / 0:00

威迷快收！麥卡倫Classic Cut 2025限量開喝 台灣搶先亞洲首發

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台灣領先亞洲首發，麥卡倫「Classic Cut 經典復刻2025」融合歐洲與美國雪莉橡木桶，再佐以美國波本橡木桶，打造出豐富層次與結構平衡。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣領先亞洲首發，麥卡倫「Classic Cut 經典復刻2025」融合歐洲與美國雪莉橡木桶，再佐以美國波本橡木桶，打造出豐富層次與結構平衡。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界頂級蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）自2017年起每年推出「Classic Cut 經典復刻系列」，由麥卡倫釀酒大師團隊依據當年度的深刻洞察，從窖藏精心挑選出年度代表風味；今年該系列迎來第九版「Classic Cut 經典復刻2025」年度限量款，以葡萄柚為年度風味主軸，由台灣領先亞洲市場進行首發。

「Classic Cut 經典復刻2025」從數以萬計的窖藏中精選，融合歐洲與美國雪莉橡木桶，再佐以美國波本橡木桶，打造出層次豐富、結構平衡的全新風味。新酒款洋溢橘子油、麥芽糖與牛奶巧克力的柔滑氣息，入口則綻放糖霜般甜香，融合葡萄柚、檸檬蛋白霜與焦糖杏仁，尾韻則以柑橘與溫暖橡木辛香作結，餘韻悠長，優雅迷人。

在50.6%酒精濃度下，焦糖與奶油杏仁風味尤為突出；加水稀釋至40%，義式香草奶酪與葡萄柚的甜香溫潤展現；而稀釋至20%，則轉為蘋果、檸檬皮與烘焙香氣，口感細膩且韻味綿延。

「『麥卡倫Classic Cut經典復刻2025』 展現威士忌的深度與寬廣，波本橡木桶帶來的甜美果香與香草風味，與美國和歐洲雪莉橡木桶的果乾風味相互輝映，交織出飽滿且細緻的口感。」麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy表示：「純飲即可感受到濃郁香氣，加水後則可層層釋放更多細節。」

麥卡倫「Classic Cut 經典復刻系列」，不僅體現品牌對代表風味的極致探索，更凝聚歷屆釀酒師憑藉敏銳感官，以精湛工藝屢屢譜寫創新篇章，每一年度皆承載著對風味的獨到詮釋與不懈挑戰，成就專屬於當下的風味印記。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫經典復刻系列，不僅作為年份記憶的縮影與工藝傳承的象徵，更為品味者獻上值得典藏、跨越時代的傳奇篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫經典復刻系列，不僅作為年份記憶的縮影與工藝傳承的象徵，更為品味者獻上值得典藏、跨越時代的傳奇篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「Classic Cut 經典復刻2025」亞洲首發，精準演繹年度代表風味，限量登場。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「Classic Cut 經典復刻2025」亞洲首發，精準演繹年度代表風味，限量登場。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy表示，「Classic Cut 經典復刻2025」純飲即可感受到濃郁香氣，加水稀釋後則可層層釋放更多細節。。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy表示，「Classic Cut 經典復刻2025」純飲即可感受到濃郁香氣，加水稀釋後則可層層釋放更多細節。。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國 威士忌

延伸閱讀

畢加索靈感繆思化身威士忌　SPEY「EVA」全台限量720瓶

麥卡倫甜蜜新浪潮品酩餐會登場 全台5大甜點名廚演繹雪莉王者風味

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、點大杯開喝 加碼一日限定「特大杯夯品」半價喝、「夢幻星冰樂」現省60元到九月底

第一屆500甜／甜蜜新浪潮來襲！麥卡倫跨界5大甜點名店打造台灣感性

相關新聞

新光三越台中中港店傳出9月27日復業 網友問敢去嗎？結果一面倒

蟬連14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，地方傳出中港店將於9月27日復業，對此時間表，新光三越回應，修復整建作業經核...

BLUSH！完美結合香奈兒彩妝魅力和腕表工藝的粉紅限定系列

1924年，CHANEL彩妝以香奈兒女士時裝願景而開發面世。她深信透過彩妝，能夠呈現堅定自信的女性魅力；2025年香奈兒...

克拉快衝！7-ELEVEN獨家限量販售SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊　還有「可爾必思思樂冰」

韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」粉絲應援授權商品將於全台7-ELEVEN獨家限量販售，全系列共有12款...

手上鍊、更懷舊！林柏宏帥氣上手浪琴Spirit Pilot Flyback飛行員表

開創與懷舊不必是風格的兩極，擁有超過190年歷史的浪琴表（Longines），旗下擁有豐富的典藏系列，品牌近日發表全新S...

威迷快收！麥卡倫Classic Cut 2025限量開喝 台灣搶先亞洲首發

世界頂級蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）自2017年起每年推出「Classic Cut 經典復刻系列」...

築間推出牛肉麵新品牌「麟德殿」跨足中餐領域 一碗最貴1500元

連鎖鍋物品牌築間餐飲集團看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，進一步拓展餐飲領域版圖，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，一碗最貴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。