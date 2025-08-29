築間推出牛肉麵新品牌「麟德殿」跨足中餐領域 一碗最貴1500元

連鎖鍋物品牌築間餐飲集團看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，進一步拓展餐飲領域版圖，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，一碗最貴甚至到1500元，客單價則是300~350元，築間以國民美食牛肉麵做為跨足中餐領域的起手式，並計劃拓展至全台主要城市，成為集團餐飲版圖的下一個成長引擎。

築間表示，在競爭激烈的餐飲版圖中，牛肉麵依舊穩坐台灣最具代表性的國民美食寶座，擁有難以撼動的文化地位，而麟德殿牛肉麵首店選址於台北市南京東路中山商圈，擁有多元商業型態與高消費力上班族群，更能吸引源源不絕的國內外觀光人潮，客單價300~350元，單月營收應可在200~250萬元。

對於接下來的展店步調，築間表示，麟德殿牛肉麵規劃2個月開1家，以六都為優先新開店，會以尋找新店面為主，以及少部分的既有門市調整，未來除了持續深耕「火鍋」與「燒肉」市場版圖，透過資源整合與成本管控，靈活運用新舊品牌雙線並進的發展策略，以持續提升獲利能力。

築間也說，下半年繼「麟德殿牛肉麵」後，預計再推出2~3個全新中式餐飲品牌。同時，亦積極且審慎評估與國內業者策略合作，以及海外品牌代理的可行性，預估很快會有好消息，期望藉此擴大消費族群，推動營運重回成長軌道。