快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

聽新聞
0:00 / 0:00

築間推出牛肉麵新品牌「麟德殿」跨足中餐領域 一碗最貴1500元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
築間推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」。圖為築間總經理周秀花。記者林海／攝影
築間推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」。圖為築間總經理周秀花。記者林海／攝影

連鎖鍋物品牌築間餐飲集團看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，進一步拓展餐飲領域版圖，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，一碗最貴甚至到1500元，客單價則是300~350元，築間以國民美食牛肉麵做為跨足中餐領域的起手式，並計劃拓展至全台主要城市，成為集團餐飲版圖的下一個成長引擎。

築間表示，在競爭激烈的餐飲版圖中，牛肉麵依舊穩坐台灣最具代表性的國民美食寶座，擁有難以撼動的文化地位，而麟德殿牛肉麵首店選址於台北市南京東路中山商圈，擁有多元商業型態與高消費力上班族群，更能吸引源源不絕的國內外觀光人潮，客單價300~350元，單月營收應可在200~250萬元。

對於接下來的展店步調，築間表示，麟德殿牛肉麵規劃2個月開1家，以六都為優先新開店，會以尋找新店面為主，以及少部分的既有門市調整，未來除了持續深耕「火鍋」與「燒肉」市場版圖，透過資源整合與成本管控，靈活運用新舊品牌雙線並進的發展策略，以持續提升獲利能力。

築間也說，下半年繼「麟德殿牛肉麵」後，預計再推出2~3個全新中式餐飲品牌。同時，亦積極且審慎評估與國內業者策略合作，以及海外品牌代理的可行性，預估很快會有好消息，期望藉此擴大消費族群，推動營運重回成長軌道。

品牌 築間 美食

延伸閱讀

獨／台北信維市場30年「刀切麵老店」驚傳熄燈！招牌豬腳麵成絕響

他不解築間火鍋超級紅為何還虧錢？ 老饕曝感受：CP值變低

小火鍋CP值超高！他質疑為何比雞腿飯、牛肉麵便宜 內行：成本超低

必比登名單「全台19間落榜」！清真中國牛肉麵無緣8連霸

相關新聞

新光三越台中中港店傳出9月27日復業 網友問敢去嗎？結果一面倒

蟬連14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，地方傳出中港店將於9月27日復業，對此時間表，新光三越回應，修復整建作業經核...

克拉快衝！7-ELEVEN獨家限量販售SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」週邊　還有「可爾必思思樂冰」

韓團SEVENTEEN專屬角色「MINITEEN」粉絲應援授權商品將於全台7-ELEVEN獨家限量販售，全系列共有12款...

手上鍊、更懷舊！林柏宏帥氣上手浪琴Spirit Pilot Flyback飛行員表

開創與懷舊不必是風格的兩極，擁有超過190年歷史的浪琴表（Longines），旗下擁有豐富的典藏系列，品牌近日發表全新S...

威迷快收！麥卡倫Classic Cut 2025限量開喝 台灣搶先亞洲首發

世界頂級蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）自2017年起每年推出「Classic Cut 經典復刻系列」...

築間推出牛肉麵新品牌「麟德殿」跨足中餐領域 一碗最貴1500元

連鎖鍋物品牌築間餐飲集團看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，進一步拓展餐飲領域版圖，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，一碗最貴...

萊爾富限時3天推「九三軍人節優惠」！持軍人證至門市享指定商品85折

每年9月3日為「軍人節」，為感謝國軍官兵長年來堅守崗位、守護國土，萊爾富9月2日至9月4日限時3天推出「歡慶九三軍人節優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。