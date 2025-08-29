新光三越小北門店試營運爆人潮！首日估逾5萬人湧入 這些專櫃出現人龍

新光三越睽違12年再度插旗台南，「台南小北門店」29日試營運，甫一開店即湧現排隊人潮。雖是平日上班日，仍吸引大批民眾共襄盛舉，首日來客數遠超預期，預估至晚間 10 點將突破5萬人次，展現消費者對新光三越第三間台南分店的高度期待。

小北門店總樓地板面積約 1.1 萬坪，導入超過 200 個品牌，其中包含 60 個台南獨家與 30 間特色餐飲。開幕首日人氣品牌如日系超市 LOPIA、寶可夢中心、泡泡瑪特等，均出現大排長龍。館方祭出首三日限定滿額贈「LOPIA 祈福米」，限量 500 份更在開店半小時內即告兌畢，不僅帶動館內買氣，也宣告台南北區百貨新核心正式成形。

新光三越表示，小北門店全年業績目標設定為30億元，結合中山店與西門店，將推升台南市場規模突破200億元，市占率達六成。隨著新店加入，台南百貨市場將迎來新一輪板塊移動。

台南小北門店更突破傳統百貨時間框架，首創台南微醺夜經濟打造「台南版大縱酒」，另外還有消費者期待已久－首次進軍台南的日本超人氣超市LOPIA、在台灣首度開立限定分道館的POKEMON CENTER TAIPEI POP-UP STORE等，就是要為消費者帶來全新的潮流生活體驗。

不僅如此，台南小北門店更要化身為「全民美術館」，攜手6位台灣知名藝術家（吳耿禎、張騰遠、張育嘉、吳芊頤、蘇子涵、黃柏勳）共同打造台南小北門店首個空間藝術展《THE NEXT FUTURE超未來計畫》，同時結合雙戶外廣場策展空間，打造成「行走的藝術場域」。