萊爾富限時3天推「九三軍人節優惠」！持軍人證至門市享指定商品85折

每年9月3日為「軍人節」，為感謝國軍官兵長年來堅守崗位、守護國土，萊爾富9月2日至9月4日限時3天推出「歡慶九三軍人節優惠」，活動期間持軍人證至全台萊爾富門市消費，即可享有全店指定商品85折優惠。萊爾富還特別推出萊潔成人醫療口罩（30入盒裝，原價249元）以經典迷彩圖案設計，造型吸睛潮感滿分。

Hi café也同步祭出優惠，即日起至9月9日特大杯美式（原價60元）、特大杯拿鐵（原價70元）皆享同品項冰熱任選買1送1優惠。

萊爾富表示，國軍在防災救援、日常訓練等任務中扮演關鍵角色，這份沉默而堅定的付出值得被看見，希望與全民一同向守護我們的無名英雄致敬。