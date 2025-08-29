總獎金200萬元 「中國信託當代繪畫獎」39人晉級決審

快訊

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
第三屆「中國信託當代繪畫獎」首獎、優選及入選作品將於明年3月13日至6月14日在國立台北藝術大學關渡美術館展出。圖／中國信託文教基金會提供

第三屆「中國信託當代繪畫獎」今天公布初審結果，本屆共吸引全台632件作品投件，經過第一階段競爭激烈的初審，最終共有39位藝術家脫穎而出晉級決審，獲獎名單將於11月15日揭曉。首獎與優選作品總獎金高達新台幣200萬元，將由中國信託文教基金會典藏，並與入選作品明年在國立台北藝術大學關渡美術館公開展出。

「中國信託當代繪畫獎」是為全台唯一以「當代繪畫」為定位的獎項，不設限主題與媒材，展現高度開放性，鼓勵20至45歲具有潛力的藝術家突破框架、展現多元創意。本屆39位晉級決審的藝術家，平均年齡33歲，最年輕僅21歲，凸顯此獎項持續為新世代藝術家開創舞台，推動台灣當代繪畫蓬勃發展。

主辦單位中國信託文教基金會表示，本屆逾半數入圍者具備專業美術訓練及展覽經驗，作品在形式與觀點上各具特色，各自展現出對當代繪畫的獨特想像與詮釋，也令評審團印象深刻。

中國信託文教基金會指出， 第三屆「中國信託當代繪畫獎」總獎金達200萬元，包含首獎1名可獲80萬元獎金，優選3名各可獲得40萬元。除了高額獎金外，首獎、優選及入選作品將於明年3月13日至6月14日在國立台北藝術大學關渡美術館公開展出。

詳細資訊可上「中國信託當代繪畫獎官網」查詢 （ https://www.ctbcculture.org/w/CTBCpaintingprize/Index ）。

第三屆「中國信託當代繪畫獎」首獎及優選作品將由中信文教基金會典藏，持續展出於公共及辦公空間。圖／中國信託文教基金會提供
第三屆「中國信託當代繪畫獎」首獎及優選作品將由中信文教基金會典藏，持續展出於公共及辦公空間。圖／中國信託文教基金會提供

