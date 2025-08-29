聽新聞
0:00 / 0:00
軍人節一日限定！TGI FRIDAYS豬肋排「買一送一」挺國軍
暑假進入尾聲，兩大美式餐飲品牌 TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排，分別針對「開學」與「軍人節」推出快閃優惠。針對開學收心，TGI FRIDAYS於8月31日推出半份碳烤豬肋排，一日限定優惠價600元。迎接隨之而來的9月3日軍人節，國軍著軍裝或憑證件至Texas Roadhouse德州鮮切牛排與TGI FRIDAYS，都有限定超級好康。
9月3日當天國軍弟兄只要憑軍人證或穿著軍服，TGI FRIDAYS送上最有誠意的炭烤豬肋排「買一送一」，不分全份、半份，一律大放送。Texas Roadhouse德州鮮切牛排更是大手筆，9月3日國軍弟兄至全台6間餐廳，出示相關身分證明，點購人氣12oz. 肋眼牛排，無條件贈送另一主菜，任選4骨冠軍豬肋排或1串香料烤蝦，無痛升級海陸大餐。
在8月31日開學前一日，TGI FRIDAYS推出「半份炭烤豬肋排 600 元」優惠，無論是想要犒賞自己的父母、開學前收心大餐的學生族，甚至是面對隔天憂鬱星期一的社畜們，都能以約85折優惠享用經典火烤美味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言