軍人節一日限定！TGI FRIDAYS豬肋排「買一送一」挺國軍

暑假進入尾聲，兩大美式餐飲品牌 TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排，分別針對「開學」與「軍人節」推出快閃優惠。針對開學收心，TGI FRIDAYS於8月31日推出半份碳烤豬肋排，一日限定優惠價600元。迎接隨之而來的9月3日軍人節，國軍著軍裝或憑證件至Texas Roadhouse德州鮮切牛排與TGI FRIDAYS，都有限定超級好康。

9月3日當天國軍弟兄只要憑軍人證或穿著軍服，TGI FRIDAYS送上最有誠意的炭烤豬肋排「買一送一」，不分全份、半份，一律大放送。Texas Roadhouse德州鮮切牛排更是大手筆，9月3日國軍弟兄至全台6間餐廳，出示相關身分證明，點購人氣12oz. 肋眼牛排，無條件贈送另一主菜，任選4骨冠軍豬肋排或1串香料烤蝦，無痛升級海陸大餐。