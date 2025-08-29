聽新聞
宋威龍亮相MIKIMOTO秋季新視覺 貴氣優雅卻毫無距離感
迎接秋天，MIKIMOTO推出由全球代言人宋威龍擔綱的優雅秋季形象，演繹以英文字母為主要設計元素的M Signture及V Code珠寶。在秋日溫柔的暖色陽光照射下，粉紅金與黃金的色澤溫柔耀眼，映照著璀璨鑽石和亮澤溫柔的珍珠，為標誌性系列珠寶作品注入奢華的氣息，締造獨有的鮮明雅致風格。
MIKIMOTO今年夏季全新推出的M Signature手鐲及戒指，以18K粉紅金打造圓潤流暢設計，立體弧形的戒身與手鐲以密鑲鑽石展現精湛工藝，設計中巧妙凸顯品牌標誌性「M」字母，彷彿鏡像般地相對無限延伸，猶如互相交織的幾何線條，讓珠寶展現出俐落中性的當代魅力。
宋威龍以一襲知性棕色大衣，搭配鑲有日本Akoya珍珠的M Signature 及V Code系列18K黃金鍊墜，俐落線條與優雅珍珠形成鮮明對比卻又完美和諧，恰如其分地映襯出柔美流轉的粉白珠光，彰顯宋威龍爽朗溫柔的個人氣質。他所配戴18K粉紅金M Signature耳骨夾為造型增添獨特個性，能自由混搭隨性配戴的設計完美呈現系列珠寶的豐富變化，為季節新妝增添視覺亮點。
