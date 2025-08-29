宋威龍亮相MIKIMOTO秋季新視覺 貴氣優雅卻毫無距離感

迎接秋天，MIKIMOTO推出由全球代言人宋威龍擔綱的優雅秋季形象，演繹以英文字母為主要設計元素的M Signture及V Code珠寶。在秋日溫柔的暖色陽光照射下，粉紅金與黃金的色澤溫柔耀眼，映照著璀璨鑽石和亮澤溫柔的珍珠，為標誌性系列珠寶作品注入奢華的氣息，締造獨有的鮮明雅致風格。

MIKIMOTO今年夏季全新推出的M Signature手鐲及戒指，以18K粉紅金打造圓潤流暢設計，立體弧形的戒身與手鐲以密鑲鑽石展現精湛工藝，設計中巧妙凸顯品牌標誌性「M」字母，彷彿鏡像般地相對無限延伸，猶如互相交織的幾何線條，讓珠寶展現出俐落中性的當代魅力。