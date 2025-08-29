快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越台中中港店傳出9月27日復業 網友問敢去嗎？結果一面倒

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台中中港店傳出將於9月27日復業。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店傳出將於9月27日復業。圖／新光三越提供

蟬連14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，地方傳出中港店將於9月27日復業，對此時間表，新光三越回應，修復整建作業經核可後，預計9月底恢復營運。

連續14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，2024年營收258億元，今年二月中旬氣爆後，新光三越台中店半年來積極重建修復，以「新店舖規格重啟」。

面對地方傳出台中中港店9月27日復業，新光三越回覆「台中中港店依『整體整建修復至可供使用計畫』進行修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師(單位)簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。」

目前在台中主要的百貨與商場大約有16家，新光三越能夠在台中長年獨霸，靠的就是中台灣消費者長年「習慣與喜歡」在台中中港店購物消費，也因為是大型旗艦店型，樓地板面積超過4.8萬坪，營業面積近3.2萬坪，百貨內容涵蓋跨年齡層全客層生活所需，早被中部人視為是日常生活的一部分。

新光三越台中中港店何時傷癒回歸，是社群上時不時被討論的話題，究竟今年二月的陰影會不會殘留台中人的心，社群上有網友提問如果復業後敢去嗎？雖仍有抱持觀望心態的，但力挺新光三越台中店仍占絕多數給予正面支持，紛說「修復整建後才是最安全的」、「去！當然要去！只愛逛新光三越，沒有新光的日子很無聊」、「台中人只怕沒地方去，沒有不敢去的」、「肯定去支持」、「中彰投所有錢包都在等」、「就怕人很多而已」。

百貨 社群

延伸閱讀

SPORTS NATION 運動餐廳 南部首店進駐新光三越台南小北門

迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰

開幕優惠！黑毛屋、真珠插旗新光三越台南小北門店　青花椒進駐新竹

台南人搶先衝！ 8/29新光三越「台南小北門店」試營運 美食優惠開吃「丼飯、珍奶、霜淇淋」買一送一

相關新聞

新光三越台中中港店傳出9月27日復業 網友問敢去嗎？結果一面倒

蟬連14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，地方傳出中港店將於9月27日復業，對此時間表，新光三越回應，修復整建作業經核...

軍人節一日限定！TGI FRIDAYS豬肋排「買一送一」挺國軍

暑假進入尾聲，兩大美式餐飲品牌 TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排，分別針對「開學」與「...

新光三越台南小北門店開業首日排隊畫面 前一晚就有民眾來排過夜

新光三越台南第三家據點，新光三越台南小北門店選在今天七夕展開試營運，11點開店前已聚集上千人等待進場，業者指出，前一晚8...

宋威龍亮相MIKIMOTO秋季新視覺 貴氣優雅卻毫無距離感

迎接秋天，MIKIMOTO推出由全球代言人宋威龍擔綱的優雅秋季形象，演繹以英文字母為主要設計元素的M Signture及...

米其林2025公布 新竹縣這21家餐廳上榜必比登與入選餐廳

台灣「米其林指南2025」8月公布最新「必比登推介（Bib Gourmand）」及入選餐廳，新竹縣共有21家料理得到米其...

LINE Pay集點任務突結束！她差4點集滿「覺得被耍」 隱藏任務是什麼？每次不一樣？

你知道Line Pay有隱藏活動嗎？第三方支付龍頭Line Pay近期推出「八月好禮獨家送，滿288元最高享888點」活動，只要單筆消費滿288元達20次即可獲得幸運轉轉樂機會，最高抽888點。不過，有網友在Dcard上發文抱怨，稱已集滿16次後卻發現活動提早結束，讓原PO相當錯愕。貼文一出釣出不少苦主，對此，LINE官方回應了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。