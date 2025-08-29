新光三越台中中港店傳出9月27日復業 網友問敢去嗎？結果一面倒

蟬連14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，地方傳出中港店將於9月27日復業，對此時間表，新光三越回應，修復整建作業經核可後，預計9月底恢復營運。

連續14年全台百貨店王的新光三越台中中港店，2024年營收258億元，今年二月中旬氣爆後，新光三越台中店半年來積極重建修復，以「新店舖規格重啟」。

面對地方傳出台中中港店9月27日復業，新光三越回覆「台中中港店依『整體整建修復至可供使用計畫』進行修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師(單位)簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。」

目前在台中主要的百貨與商場大約有16家，新光三越能夠在台中長年獨霸，靠的就是中台灣消費者長年「習慣與喜歡」在台中中港店購物消費，也因為是大型旗艦店型，樓地板面積超過4.8萬坪，營業面積近3.2萬坪，百貨內容涵蓋跨年齡層全客層生活所需，早被中部人視為是日常生活的一部分。

新光三越台中中港店何時傷癒回歸，是社群上時不時被討論的話題，究竟今年二月的陰影會不會殘留台中人的心，社群上有網友提問如果復業後敢去嗎？雖仍有抱持觀望心態的，但力挺新光三越台中店仍占絕多數給予正面支持，紛說「修復整建後才是最安全的」、「去！當然要去！只愛逛新光三越，沒有新光的日子很無聊」、「台中人只怕沒地方去，沒有不敢去的」、「肯定去支持」、「中彰投所有錢包都在等」、「就怕人很多而已」。