SPORTS NATION 運動餐廳 南部首店進駐新光三越台南小北門

「SPORTS NATION運動餐廳」繼去年6月進駐遠東Garden City大巨蛋店、開幕首月創造2.5萬人次成為話題名店後，如今正式進軍南台灣，首間南部據點於8月29日在新光三越台南小北門店盛大登場。

SPORTS NATION表示，一站式解鎖全台首見超大弧形運動賽事觀賽螢幕、全球首創電子酒精交易所結合自助智慧取酒牆、聯名亞洲50大酒吧unDer lab台南限定調飲、潮流美墨料理創意融合台南在地小吃主題經典美味，話題娛樂X運動賽事X聯名潮飲X創意美食，沉浸式全感官體驗一次滿足！8月29日～9月14日​加入會員，當日內用智慧取酒卡喝多少，就送等值智慧取酒卡金額！（限11月30日前回店消費完畢）​

SPORTS NATION運動餐廳遠東Garden City大巨蛋店，除了以沉浸式運動元素與超大觀賽螢幕聞名，更以股票交易為靈感打造全球首創電子酒精交易所結合自助智慧取酒牆蔚為話題，無論是台北大巨蛋的比賽日，或平日店內的運動講座、主題觀賽日都吸引了滿滿的運動迷朝聖——無論是眾人清晨一起吃豐富早午餐看NBA比賽、晚餐時段眾人一起大口喝酒看溫網替國手加油，又或是熱門Podcast主持人、YouTuber親自傳授制霸美、日球場的運動講座⋯⋯都帶給運動迷超乎想像的運動餐廳體驗。

延續台北的成功模式，這次南下插旗新光三越台南小北門店，品牌也規劃四大特色：一是以運動主題結合潮流空間，打造府城唯一沉浸式觀賽場域；二是攜手入選亞洲50大酒吧的unDer lab，由知名調酒師Pei操刀，推出台南限定調飲；三是引進全球首創電子酒精交易所與百萬智慧取酒牆，讓取酒體驗如同股市般充滿刺激；四則是將潮流美墨料理與台南在地小吃結合，創造全新經典風味，讓消費者一次滿足多重感官享受。