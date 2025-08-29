快訊

米其林2025公布 新竹縣這21家餐廳上榜必比登與入選餐廳

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
黑皮驊魯肉飯上榜8月19日公布的米其林指南入選餐廳。圖／縣府提供
黑皮驊魯肉飯上榜8月19日公布的米其林指南入選餐廳。圖／縣府提供

台灣「米其林指南2025」8月公布最新「必比登推介（Bib Gourmand）」及入選餐廳，新竹縣共有21家料理得到米其林肯定，除了傳統客家料理，還有蔬食、麵食、眷村美食、燒肉、和牛等多元美食。新竹縣長楊文科欣見全球美食聖經讓竹縣美食躍升國際，邀請大家跟著米其林到新竹縣來趟尋味之旅、體驗在地風情。

8月12日公布最新「必比登推介（Bib Gourmand）」，新竹縣入選8間店家分別是位於關西鎮的「ㄤ咕麵」、北埔鄉的「春嬌粄條」、竹東鎮的「鴻金食堂」、橫山鄉的「晌午粄食」、竹北市的「善菓堂」、「首烏廚EAT」、「唐草園」，以及北埔鄉中正路的「鄒記菜包」。

8月19日再公布的米其林指南入選餐廳，新竹縣計有峨眉鄉「耕野月眉」、「竹東排骨酥麵」、北埔鄉「老頭擺」、「泥磚屋」、「客家本色私房料理」，以及、竹北市「ZenA」、「鮨安」、「SABI」、「彼刻」、「裏月晴酒」、「黑皮驊」、「Firoo」及「川阜」等店家上榜。

交通旅遊處表示，21家得到米其林肯定的竹縣美食中，客家料理大放異彩，占了近半，當中北埔鄉就有4家上榜。另外，竹北市也有11家美食上榜，囊括素食、麵食及職人創意料理

交遊處指出，新竹縣有山海湖優美風景和客家、原民等多元民族風情，經台灣「米其林指南2025」加持，對各鄉鎮的觀光旅遊和經濟繁榮將有加乘功效。

竹東排骨酥麵上榜8月19日公布的米其林指南入選餐廳。圖／縣府提供
竹東排骨酥麵上榜8月19日公布的米其林指南入選餐廳。圖／縣府提供

美食 新竹 創意料理

