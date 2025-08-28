開幕優惠！黑毛屋、真珠插旗新光三越台南小北門店　青花椒進駐新竹

新光三越台南小北門店於8月29日熱鬧開幕，許多館內餐廳也紛紛推出開幕優惠。饗賓集團旗下「真珠 台灣佳味」推出3款限定料理，身份證有0與1，還可加贈「琥珀糖醋雞」；乾杯旗下「黑毛屋」，民眾完成社群任務，也可獲贈「芬蘭豬五花」。至於王品「青花椒」則是將開設「竹北光明店」、「台南新光新天地店」帶來更豐富的用餐選擇。

饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」，自8月29日於新光三越台南小北門店同步開幕，主廚特別研發小北門店限定料理，將吸飽海味的鮮蚵、虱目魚皮及火燒蝦，演繹成「鮮蚵抱蛋絲瓜煎」、「三杯安平魚皮」及「府城火燒蝦卷」等3款限定料理。為慶祝第10間門市開幕，真珠小北門店更推出多重優惠，9月14日前身分證字號同時有1及0，每人達內用低消即贈「琥珀糖醋雞」一份；10月15日前成為iEAT饗愛吃會員，即可獲得加購優惠券，憑券可以99元加購「香酥紅糟肉」。11月16日前內用並完成打卡任務，即可享「古早味旺來冰」一份。10月16日前來店消費加碼再贈回客券一張，12月14日前憑回客券來店內用滿低消，即可以239元加購「真珠小炒」。

乾杯旗下的「黑毛屋」將於8月29日進駐新光三越台南小北門，為品牌在台南的第 4 間門店。店內延續主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋等4大經典日式鍋物，搭配嚴選日本A5和牛、PURE RARE芬蘭豬等肉品，每套380元起。為歡慶開幕，8月29日至9月4日，至台南小北門店用餐並完成社群任務，即可免費獲得「芬蘭豬五花」一份，價值120元。

此外，黑毛屋與姆明Moomin的「夢幻聯名收藏祭」自9月1日起進入第二波。活動期間消費滿千，就可參加扭蛋活動，可獲得全新系列吊飾，包括換上泳褲的姆明、穿著泳衣的歌妮、雕刻小船的迪琪、聆聽貝殼聲音的史力奇，以及提著一籃貝殼悠閒散步的姆明媽媽，全套共5款。另外還有「黑毛屋X姆明聯名碗盤系列」限量登場。