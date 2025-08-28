台北101 World Masterpiece珠寶腕表展正式開跑 VIP秘密清單驚豔曝光

全台最大規模、台北101的World Masterpiece珠寶腕表展已於今日正式起跑，參展品牌包含Breitling百年靈、Breguet寶璣、沛納海PANERAI、Grand Seiko、宇舶表HUBLOT、伯爵PIAGET、積家Jaeger-LeCoultre、浪琴Longines、泰格豪雅TAG Heuer、雷達RADO等品牌參加，同時台北101並以「VIP的秘密清單」為主題，迎接10家精品包含Harry Winston、ISSEY MIYAKE、Valextra…等正式（或重新）營業。

由於台北101本次以「VIP的秘密清單」為主題，多家珠寶、鐘表品牌也紛紛呈現珍稀限量或話題新作，其中寶珀Blancpain的12日動力儲存一分鐘飛行陀飛輪不僅以運用掐絲琺瑯工藝描繪了一幅瑞士日內瓦湖畔葡萄園的古典景致，全球限量1只，僅在Blancpain台北101專賣店展期獨家展售，價格店洽；百年靈Breitling與La Joux-Perret機芯廠合作，三款Premier B21陀飛輪計時碼表分別以黑、白、隕石面盤並鑲嵌彩色的寶石時標，象徵日、夜與星辰，全球僅一套，單只售價245萬元。

Grand Seiko的SLGT005 Kodo恆定動力陀飛輪則為全球限量20只，運用具恆定動力裝置的鏤空陀飛輪機芯，通透空靈；HUBLOT的Square Bang陀飛輪四日動力儲存腕表則擁有運動風格鮮明的黝黑視覺，手上鍊的MHUB6023機芯並由174 個零件組成，並搭配抗磁性的矽材質擒縱。其他品牌另包含像是Jaeger-LeCoultre推出超卓傳統大師系列948型腕表，將世界時間、陀飛輪和古典唯美的綠色琺瑯面盤結合；PANERAI則推薦了Radiomir萬年曆兩地時間紅金腕表（PAM01453）、RADO推薦了True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空表，以及TAG Heuer獻上Carrera Extreme Sport上海限量陀飛輪計時碼表。