明七夕「星巴克買一送一」！情人必喝推薦4飲品 名單看這裡
明天（8月29日）七夕情人節，星巴克在此浪漫節日推出「好友分享日」，當日11:00～20:00至星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
此外，星巴克也推薦最適合情人享用的巧克力飲品，包括摩卡、摩卡可可碎片星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂、經典巧克力等四款。
七夕情人節當日單筆消費金額滿1,314元，還可獲得空運進口玫瑰花乙支。贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止。
要注意，以上活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/GNG5RG。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言