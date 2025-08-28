快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
七夕當日消費滿額，再送象徵浪漫的玫瑰花。圖/摘自星巴克粉絲專頁
七夕當日消費滿額，再送象徵浪漫的玫瑰花。圖/摘自星巴克粉絲專頁

明天（8月29日）七夕情人節星巴克在此浪漫節日推出「好友分享日」，當日11:00～20:00至星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

此外，星巴克也推薦最適合情人享用的巧克力飲品，包括摩卡、摩卡可可碎片星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂、經典巧克力等四款。

七夕情人節當日單筆消費金額滿1,314元，還可獲得空運進口玫瑰花乙支。贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止。

要注意，以上活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/GNG5RG

七夕情人節，星巴克推買一送一。圖/摘自星巴克粉絲專頁
七夕情人節，星巴克推買一送一。圖/摘自星巴克粉絲專頁

星巴克 情人節 巧克力

明七夕「星巴克買一送一」！情人必喝推薦4飲品 名單看這裡

明天（8月29日）七夕情人節，星巴克在此浪漫節日推出「好友分享日」，當日

