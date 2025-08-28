Burberry發表2025秋冬系列...全新Fitzrovia、Ellingham風衣 優雅亮相

在超過160年的歷史中，風衣不僅代表了Burberry品牌文化的重要一環，更是英倫風格的重點單品。Burberry近日為2025秋冬系列陸續上市，同時並發表兩款全新風衣Fitzrovia與Ellingham，重現了品牌早年風衣的連肩袖設計，並加入現代的全新創意。

過去的Burberry風衣包含了像是短版的Chelsea、長版的Castleford與長版的Kensington，他們多具有翻領、雙排扣、格紋內襯與腰帶，除融合英式軍服的設計特色，並可抵禦強風、溼冷嚴峻的氣候地形：這亦是英國與倫敦氣候的典型特色。全新兩款屬於長版輪廓的Fitzrovia與Ellingham則在經典的基礎上改良，其中長版Ellingham風衣的細節更為簡約，移除了肩章外並搭配俐落的A字型輪廓，添增更多女性嫵媚氣質，Fitzrovia則同樣具落肩袖與寬擺剪裁，讓無論何種身型都能輕鬆駕馭。