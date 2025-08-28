Burberry發表2025秋冬系列...全新Fitzrovia、Ellingham風衣 優雅亮相
在超過160年的歷史中，風衣不僅代表了Burberry品牌文化的重要一環，更是英倫風格的重點單品。Burberry近日為2025秋冬系列陸續上市，同時並發表兩款全新風衣Fitzrovia與Ellingham，重現了品牌早年風衣的連肩袖設計，並加入現代的全新創意。
過去的Burberry風衣包含了像是短版的Chelsea、長版的Castleford與長版的Kensington，他們多具有翻領、雙排扣、格紋內襯與腰帶，除融合英式軍服的設計特色，並可抵禦強風、溼冷嚴峻的氣候地形：這亦是英國與倫敦氣候的典型特色。全新兩款屬於長版輪廓的Fitzrovia與Ellingham則在經典的基礎上改良，其中長版Ellingham風衣的細節更為簡約，移除了肩章外並搭配俐落的A字型輪廓，添增更多女性嫵媚氣質，Fitzrovia則同樣具落肩袖與寬擺剪裁，讓無論何種身型都能輕鬆駕馭。
同時原本長版的Castleford風衣則小改款搭配了霧面金屬配件，Chelsea與Kensington風衣則將B形腰帶扣加以皮革包覆，賦予更優渥的輕奢質感。經典風衣多於英格蘭約克郡工坊製作，並加以品牌創辦人Thomas Burberry發明的Gabardine布料，訂價約自89,000元至99,000元不等，可洽全台Burberry專門店詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言