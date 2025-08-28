快訊

加贈12張好友分享券！星巴克和Bearista一起迎接2026 開賣方式看這裡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克於9月1日推出2026年曆 × Bearista小熊造型包組合，以簡約質感，呈現大人系的可愛魅力。圖/星巴克提供
星巴克於9月1日推出2026年曆 × Bearista小熊造型包組合，以簡約質感，呈現大人系的可愛魅力。圖/星巴克提供

迎接即將到來2026，新的年度，就和Bearista一起翻開新篇章吧！星巴克於9月1日推出2026年曆 X Bearista小熊造型包組合，年曆封面採用特殊壓印工藝，將STARBUCKS字母與熱杯融入設計中，低調展現立體時尚感；兩枚專屬金屬扣飾女神Logo與Bearista小熊輪廓隱藏在細節中。每本年曆還附有12張好友分享券。

2026年的年曆推出兩款顏色，經典黑與品牌綠，每本年曆搭配一個Bearista小熊造型包，共有4種顏色，以盲盒形式隨機提供，增添收集樂趣與開箱期待。小熊手握STARBUCKS熱杯，背面印有「TAIWAN」字樣，並配有可拆式掛繩，可隨身放入包中，或掛在喜愛的物品上，能收納小物，也能多功能使用，讓Bearista換上新裝，陪你走過2026，記錄全新美好的每一天。

「26年曆小熊造型包組」9月1日於全門市及線上門市可購買外，於「LINE禮物」和「foodpanda、foodomo」外送平台也可購買。LINE禮物購買「2026年曆小熊造型包組+大杯那堤組合」，可享限定優惠1,026元（原價1,130元）；外送平台購買「2026年曆小熊造型包組+大杯美式咖啡/那堤組合」，也可享限定優惠，大杯美式咖啡999元/大杯那堤1,024元（原價1,105元/原價1,130元）。

此外，商品上市首二日（9/1、9/2），星禮程會員購買任一款26年曆小熊造型包組，每組可額外贈20顆星（可累計）。

小熊手握STARBUCKS熱杯，背面印有「TAIWAN」字樣，並配有可拆式掛繩，可隨身放入包中，或掛在喜愛的物品上，能收納小物，也能多功能使用。圖/星巴克提供
小熊手握STARBUCKS熱杯，背面印有「TAIWAN」字樣,並配有可拆式掛繩,可隨身放入包中,或掛在喜愛的物品上,能收納小物,也能多功能使用。圖/星巴克提供

