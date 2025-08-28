快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

燦坤開學季筆電熱銷排行榜出爐AI 電競機種全面霸榜

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
迎開學季，燦坤公布最新筆電熱銷排行榜TOP 10，AI電競機種全面入榜。示意圖／Ingimage
迎開學季，燦坤公布最新筆電熱銷排行榜TOP 10，AI電競機種全面入榜。示意圖／Ingimage

迎接開學季，3C通路商燦坤（2430）鎖定學生與家長需求，主打「實體守護」服務，透過門市體驗、專業諮詢、舊換新、教育價及「電氣醫院」維修等多元方案，不僅提供產品，更解決數位學習痛點。燦坤同時公布最新筆電熱銷排行榜，由搭載NVIDIA RTX50系列顯卡的AI電競筆電全面霸榜，反映高效能需求已成主流。

燦坤表示，有別於線上平台，實體門市提供民眾現場試用與專員諮詢，能即時給予選購建議。此外，燦坤更提供包含舊換新、教育價等優惠方案，以及由專業人員提供檢測維修的「電氣醫院」服務，從軟硬體層面提供一站式解決方案，讓消費者買得安心，用得更有效率。

根據燦坤公布的數據，受惠於AI應用與遊戲需求，今年開學季筆電買氣強勁，熱銷榜TOP 10由AI電競筆電全面包辦。燦坤分析，這類筆電不僅能滿足遊戲娛樂，更具備高效能運算能力，適合影音編輯、程式開發等高強度應用，已成為新世代學生與創作者的首選。

本次熱銷排行榜冠軍由華碩ASUS 16吋TUF AI電競筆電奪下，型號FX608JM-0041A13450HX，搭載NVIDIA GeForce RTX5060顯示卡，以限時促銷價37,999元(原價44,999元)展現高性價比。此外，9月14日前購買再送TUF電競滑鼠，9月7日前加碼贈送筆電散熱支架。

亞軍與季軍則由微星MSI囊括，分別為MSI 15.6吋Katana 14代i7 RTX5060 AI電競筆電與MSI 16吋Crosshair Ryzen9 RTX5060 AI電競筆電，兩款皆以強悍效能與獨特外型設計，受到電競愛好者青睞，限時促銷價分別為39,999元與41,900元。

除了前三名，惠普HP Victus系列也表現亮眼，拿下第4名與第7名；第5名則由華碩ASUS 15.6吋TUF電競筆電（RTX4060-8G）拿下，以親民價格成為學生族群入門電競筆電的熱門選擇；聯想Lenovo LOQ系列憑藉搭載工作站等級的HX處理器與超低價格，搶下第6名與第9名席次。

宏碁acer則以NitroLite RTX4050與Predator Ultra9 5070入榜第8名與第10名，展現其在輕量與旗艦市場的雙線布局。為進一步吸引買氣，燦坤將於9月1日起推出印表機品牌聯合交心日，9月3日至9月7日則有「NVIDIA RTX50」與「羅技」交心日接力登場。

迎開學季，燦坤公布最新筆電熱銷排行榜TOP 10，AI電競機種全面入榜。圖／燦坤提供
迎開學季，燦坤公布最新筆電熱銷排行榜TOP 10，AI電競機種全面入榜。圖／燦坤提供

燦坤 筆電

延伸閱讀

中央大學攜英特爾、華碩、群聯成立「AI PC創新實驗室」 拚低門檻實作

中央大學與英特爾、華碩成立「AI PC創新實驗室」

中央大學攜手英特爾、華碩 成立「AI PC創新實驗室」

Nvidia股價先漲後跌 投資人憂中國市場

相關新聞

明七夕「星巴克買一送一」！情人必喝推薦4飲品 名單看這裡

明天（8月29日）七夕情人節，星巴克在此浪漫節日推出「好友分享日」，當日

Burberry發表2025秋冬系列...全新Fitzrovia、Ellingham風衣 優雅亮相

在超過160年的歷史中，風衣不僅代表了Burberry品牌文化的重要一環，更是英倫風格的重點單品。Burberry近日為...

加贈12張好友分享券！星巴克和Bearista一起迎接2026 開賣方式看這裡

迎接即將到來2026，新的年度，就和Bearista一起翻開新篇章吧！星巴克於9月1日推出2026年曆 X Bearis...

七夕傳情新招！Instagram這3大互動新功能 讓心意零距離傳遞

七夕將至，不論是情侶約會、與曖昧對象聚餐，或與親友共度佳節，都是分享愛與表達關懷的好時機。即便無法相聚，Instagra...

獨／吃到飽也漲價了！台北喜來登十二廚 10/1起調漲「假日餐價」

台北喜來登十二廚自助餐廳將從10月1日起調整「假日餐價」，其餘時段維持原餐價。「假日午餐及晚餐」原每位1,790元、調整...

麵屋武藏「七夕巧克力拉麵」加碼送味玉！麵屋一燈推「15週年套餐」

東京人氣拉麵「麵屋一燈」迎接品牌15週年，以「一燈十五，職人續章」為主軸，自即日起至8月30日期間，連三天展開全台巡迴活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。