燦坤開學季筆電熱銷排行榜出爐AI 電競機種全面霸榜

迎接開學季，3C通路商燦坤（2430）鎖定學生與家長需求，主打「實體守護」服務，透過門市體驗、專業諮詢、舊換新、教育價及「電氣醫院」維修等多元方案，不僅提供產品，更解決數位學習痛點。燦坤同時公布最新筆電熱銷排行榜，由搭載NVIDIA RTX50系列顯卡的AI電競筆電全面霸榜，反映高效能需求已成主流。

燦坤表示，有別於線上平台，實體門市提供民眾現場試用與專員諮詢，能即時給予選購建議。此外，燦坤更提供包含舊換新、教育價等優惠方案，以及由專業人員提供檢測維修的「電氣醫院」服務，從軟硬體層面提供一站式解決方案，讓消費者買得安心，用得更有效率。

根據燦坤公布的數據，受惠於AI應用與遊戲需求，今年開學季筆電買氣強勁，熱銷榜TOP 10由AI電競筆電全面包辦。燦坤分析，這類筆電不僅能滿足遊戲娛樂，更具備高效能運算能力，適合影音編輯、程式開發等高強度應用，已成為新世代學生與創作者的首選。

本次熱銷排行榜冠軍由華碩ASUS 16吋TUF AI電競筆電奪下，型號FX608JM-0041A13450HX，搭載NVIDIA GeForce RTX5060顯示卡，以限時促銷價37,999元(原價44,999元)展現高性價比。此外，9月14日前購買再送TUF電競滑鼠，9月7日前加碼贈送筆電散熱支架。

亞軍與季軍則由微星MSI囊括，分別為MSI 15.6吋Katana 14代i7 RTX5060 AI電競筆電與MSI 16吋Crosshair Ryzen9 RTX5060 AI電競筆電，兩款皆以強悍效能與獨特外型設計，受到電競愛好者青睞，限時促銷價分別為39,999元與41,900元。

除了前三名，惠普HP Victus系列也表現亮眼，拿下第4名與第7名；第5名則由華碩ASUS 15.6吋TUF電競筆電（RTX4060-8G）拿下，以親民價格成為學生族群入門電競筆電的熱門選擇；聯想Lenovo LOQ系列憑藉搭載工作站等級的HX處理器與超低價格，搶下第6名與第9名席次。

宏碁acer則以NitroLite RTX4050與Predator Ultra9 5070入榜第8名與第10名，展現其在輕量與旗艦市場的雙線布局。為進一步吸引買氣，燦坤將於9月1日起推出印表機品牌聯合交心日，9月3日至9月7日則有「NVIDIA RTX50」與「羅技」交心日接力登場。