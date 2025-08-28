快訊

老翁捐9戶上億豪宅給行天宮 養女提告討回房產！法院這樣說

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

七夕傳情新招！Instagram這3大互動新功能 讓心意零距離傳遞

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
第一次約會好緊張？快到個人檔案探索對方轉發的內容。圖／Meta提供
第一次約會好緊張？快到個人檔案探索對方轉發的內容。圖／Meta提供

七夕將至，不論是情侶約會、與曖昧對象聚餐，或與親友共度佳節，都是分享愛與表達關懷的好時機。即便無法相聚，Instagram也推出3大互動新功能，讓彼此能以更有趣、更貼近的方式相伴，隨時隨地傳遞心意，以下3招快學起來！

首先是「地圖共享定位」，使用者可自由選擇是否與特定對象分享所在位置，並能隨時隱藏或暫停，兼顧隱私安全。除位置分享外，地圖還會顯示朋友在特定地點發佈的內容，如餐廳限時動態、球場貼文或旅遊景點Reels，朋友的踩點心得一目瞭然。

其次是「Reels朋友頁籤」，點入Reels並點選好友頭像，即可看到對方的按讚、留言、轉發與創作，不再需要一則則傳訊息分享。從搞笑短片到音樂Reels，朋友之間能更快找到共同話題，同時用戶也能自行決定是否隱藏互動紀錄，互動更隨心。

還有「轉發功能」，以往僅能將Reels分享至限時動態，如今用戶可將公開Reels或貼文直接轉發到個人動態，並集中收藏於個人頁面「轉發」頁籤。這讓使用者更容易展現喜好，也能讓對方快速掌握彼此興趣，為初次約會或聊天增加話題，創造更多互動機會。

想與對方更靠近？在Instagram地圖上與自選對象開啟共享定位。圖／Meta提供
想與對方更靠近？在Instagram地圖上與自選對象開啟共享定位。圖／Meta提供
牛郎追織女，朋友追什麼？用Reels朋友頁籤跟緊對方喜歡的那些Reels。圖／Meta提供
牛郎追織女，朋友追什麼？用Reels朋友頁籤跟緊對方喜歡的那些Reels。圖／Meta提供

