獨／吃到飽也漲價了！台北喜來登十二廚 10月1日起調漲「假日餐價」
台北喜來登十二廚自助餐廳將從10月1日起調整「假日餐價」，其餘時段維持原餐價。「假日午餐及晚餐」原每位1,790元、調整為每位1,990元，「假日下午茶」原每位1,190元、調整為每位1,290元，平均調漲100~200元。
台北喜來登表示，此次調價，餐檯也將同步升級。午晚餐時段延續廣受喜愛的「松葉蟹腳」無限享用，更全新推出「麵包蟹吃到飽」及「現煎帶骨牛小排」。
此外，最受消費者喜愛的日本料理區，則加碼提供「胭脂蝦」、「干貝」與「甜蝦」料理輪番吃到飽，讓饕客盡情實現「海味自由」。餐檯也進一步提升既有食材品質，並將不定期驚喜推出期間限定料理。
十二廚是台北最受歡迎的自助餐廳之一，空間設計將全廳劃分為12座全開放式的美食料理區，包含沙拉區、冷盤區、日式精選料理區、中華美食區、西洋美食區、東南亞風味美食區、海鮮料理區、燒臘&燒烤美食區、各式麵食區、什錦點心區、現場烘焙甜點&麵包區及各式飲品區。全廳裝潢風格寬敞明亮，搭配挑高17層樓的中庭玻璃天幕設計，完美詮釋日間天光與夜晚星空相互輪替輝映的浪漫感。
