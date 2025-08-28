獨／吃到飽也漲價了！台北喜來登十二廚 10月1日起調漲「假日餐價」

台北喜來登十二廚自助餐廳將從10月1日起調整「假日餐價」，其餘時段維持原餐價。「假日午餐及晚餐」原每位1,790元、調整為每位1,990元，「假日下午茶」原每位1,190元、調整為每位1,290元，平均調漲100~200元。

台北喜來登表示，此次調價，餐檯也將同步升級。午晚餐時段延續廣受喜愛的「松葉蟹腳」無限享用，更全新推出「麵包蟹吃到飽」及「現煎帶骨牛小排」。

此外，最受消費者喜愛的日本料理區，則加碼提供「胭脂蝦」、「干貝」與「甜蝦」料理輪番吃到飽，讓饕客盡情實現「海味自由」。餐檯也進一步提升既有食材品質，並將不定期驚喜推出期間限定料理。