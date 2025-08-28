快訊

麵屋武藏「七夕巧克力拉麵」加碼送味玉！麵屋一燈推「15週年套餐」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麵屋一燈自即日起展開全台巡迴活動，並推出「尊榮套餐」。圖／麵屋一燈提供
麵屋一燈自即日起展開全台巡迴活動，並推出「尊榮套餐」。圖／麵屋一燈提供

東京人氣拉麵「麵屋一燈」迎接品牌15週年，以「一燈十五，職人續章」為主軸，自即日起至8月30日期間，連三天展開全台巡迴活動，社長坂本幸彥也親臨台灣，分別停留台中勤美誠品店、高雄夢時代店及信義統一時代店。

針對本次巡迴，麵屋一燈也推出期間限定尊榮套餐，以食前酒「梅酒氣泡」優雅開場，再搭配「舒肥鴨胸沙拉」、「香草花蟹塔 × 煙燻魚子醬」、「煎鴨肝櫻桃莓果醬」，最後則呈獻「海貝清湯拉麵」。此款拉麵以智利淡菜與蛤蠣醬汁為底，加入柚子醬油炙干貝與干貝雞油，清爽中蘊含深厚底蘊，全套888元。購買者可參與15週年限量一番賞，有機會抽中麵屋一燈小燈箱、悠遊卡、 miyazaki 訂製款圍巾/方巾等贈禮，還能與坂本幸彥近距離交流。

迎接七夕，來自日本的「麵屋武藏」於光復店推出期間限定新品「巧戀七夕濃厚拉麵」，乃是將當年限定款「巧克力拉麵」升級進化。料理長選用70%苦甜巧克力、桂丁雞高湯與蛋黃熬製湯底，具有濃厚風味並帶著熱可可般的尾韻與厚度，搭配捲成玫瑰花造型的煙燻叉燒，還有酥炸可可麵衣芝麻葉、起司麵酥、草莓果乾與紫洋蔥碎，不僅視覺呼應主題，也透過酸甜鹹苦等多重風味，象徵愛情的面貌，每碗320元，每日限量20碗。

因應七夕主題，麵屋武藏也推出「巧克力挑戰」活動，8月29日至8月31日期間，凡來店用餐並自備任一款巧克力放在拉麵中拍照打卡，即可免費獲得人氣配料「味玉」1顆（送完為止），不限巧克力品牌與種類，讓民眾嘗試不同的創意變化。

「麵屋武藏」於光復店推出期間限定新品「巧戀七夕濃厚拉麵」。記者陳睿中／攝影
「麵屋武藏」於光復店推出期間限定新品「巧戀七夕濃厚拉麵」。記者陳睿中／攝影

相關新聞

獨／台北信維市場30年「刀切麵老店」驚傳熄燈！招牌豬腳麵成絕響

記憶中的庶民美食又少一味！位於台北信維市場內的「王家刀切麵」，近日傳出熄燈消息，不僅大門深鎖，GOOGLE MAP地標也...

獨／吃到飽也漲價了！台北喜來登十二廚 10月1日起調漲「假日餐價」

台北喜來登十二廚自助餐廳將從10月1日起調整「假日餐價」，其餘時段維持原餐價。「假日午餐及晚餐」原每位1,790元、調整...

麵屋武藏「七夕巧克力拉麵」加碼送味玉！麵屋一燈推「15週年套餐」

IVE張員瑛21歲生日前夕成寶格麗代言人 清新演繹Divas' Dream優雅珠寶

全球人氣韓國女子團體 IVE成員張員瑛（Jang Wonyoung），即將於本週末迎來自己的21歲生日。而合作5年的羅馬...

「全家」攜手solo pasta推「煙花女義大利麵」！限時買指定早餐組合抽三星Z系列手機

迎接開學季來臨，全家便利商店推出全新開學美味提案，攜手台北義大利麵指標名店「solo pasta」，共同研發義式經典「煙...

李俊昊三度來台秀流利中文大家好！上擺粉絲迎接同框曾敬驊、詹懷雲

男裝品牌Berluti全新形象精品店於台北101購物中心3樓開幕，品牌大使李俊昊特別登台，與台灣男星曾敬驊及詹懷雲共襄盛...

