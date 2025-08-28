麵屋武藏「七夕巧克力拉麵」加碼送味玉！麵屋一燈推「15週年套餐」

東京人氣拉麵「麵屋一燈」迎接品牌15週年，以「一燈十五，職人續章」為主軸，自即日起至8月30日期間，連三天展開全台巡迴活動，社長坂本幸彥也親臨台灣，分別停留台中勤美誠品店、高雄夢時代店及信義統一時代店。

針對本次巡迴，麵屋一燈也推出期間限定尊榮套餐，以食前酒「梅酒氣泡」優雅開場，再搭配「舒肥鴨胸沙拉」、「香草花蟹塔 × 煙燻魚子醬」、「煎鴨肝櫻桃莓果醬」，最後則呈獻「海貝清湯拉麵」。此款拉麵以智利淡菜與蛤蠣醬汁為底，加入柚子醬油炙干貝與干貝雞油，清爽中蘊含深厚底蘊，全套888元。購買者可參與15週年限量一番賞，有機會抽中麵屋一燈小燈箱、悠遊卡、 miyazaki 訂製款圍巾/方巾等贈禮，還能與坂本幸彥近距離交流。

迎接七夕，來自日本的「麵屋武藏」於光復店推出期間限定新品「巧戀七夕濃厚拉麵」，乃是將當年限定款「巧克力拉麵」升級進化。料理長選用70%苦甜巧克力、桂丁雞高湯與蛋黃熬製湯底，具有濃厚風味並帶著熱可可般的尾韻與厚度，搭配捲成玫瑰花造型的煙燻叉燒，還有酥炸可可麵衣芝麻葉、起司麵酥、草莓果乾與紫洋蔥碎，不僅視覺呼應主題，也透過酸甜鹹苦等多重風味，象徵愛情的面貌，每碗320元，每日限量20碗。