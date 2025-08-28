聽新聞
IVE張員瑛21歲生日前夕成寶格麗代言人 清新演繹Divas' Dream優雅珠寶
全球人氣韓國女子團體 IVE成員張員瑛（Jang Wonyoung），即將於本週末迎來自己的21歲生日。而合作5年的羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）也於日前宣布，張員瑛正式成為寶格麗最新品牌大使，並公開了首個官方形象照。這也是這位新世代時尚指標的第21項個人代言，極具辨識度的外貌魅力與優雅洗鍊的風格將為寶格麗的珠寶與腕表注入清新活力與當代魅力。
在首次公開的官方形象照中，張員瑛配戴寶格麗標誌性的Divas' Dream系列耳環、項鍊與戒指。該系列經典的扇形圖案靈感源自古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克裝飾，以當代精神演繹藝術遺產的瑰麗風采，散發精緻優雅的女性魅力承襲。「我十分期待未來能與寶格麗一同開啟全新的旅程，以自信與果敢探索自我潛能。」張員瑛說。
