「全家」攜手solo pasta推「煙花女義大利麵」！限時買指定早餐組合抽三星Z系列手機

迎接開學季來臨，全家便利商店推出全新開學美味提案，攜手台北義大利麵指標名店「solo pasta」，共同研發義式經典「煙花女義大利麵」及風味獨特的「羊乳起司培根筆尖麵」，會員購買uno pasta 99元以上商品再享省10元優惠。同時，台式經典麵包全面改版升級，「奶酥麵包」、「菠蘿奶酥麵包」、「海苔肉鬆沙拉麵包」3款熱銷口味透過餡料升級、口感優化，搶攻每一個喜愛台式經典的味蕾。

9月3日至9月30日到「全家」吃早餐，購買餐餐超值配49元／59元／69元／79元組合餐任1組，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得1次抽獎機會（可累贈），有機會抽中三星Galaxy Z系列手機、Insta360、LINE TV年訂方案等好禮。

有便利商店義大利麵天花板之稱的「全家」uno pasta，再度與人氣義大利麵餐廳solo pasta合作，將餐館等級的正統義式滋味搬進便利商店。即日起推出義式經典「煙花女義大利麵」，融合西西里鯷魚、番茄乾、黑橄欖與酸豆，呈現鹹香酸辣、香氣濃郁的多層次風味；另一款「羊乳起司培根筆尖麵」將煙燻培根炒香，再加入洋蔥與蕃茄碎粒慢熬，釀成濃厚尾韻的多層次蕃茄醬汁，搭配重煙燻培根絲增添香氣與肉感，頂層撒上義大利進口的羊乳起司，點綴義式風味與乳酪鮮香。此外，uno pasta再推出限量「蕃茄起司手工千層麵」，並於雙北地區指定店舖率先開賣，使用生義大利麵製作，再以手工堆疊麵體，以低溫長時間烘烤，保留起司乳香及牽絲感，蕃茄醬汁再加入牛油熬煮，提升香氣及層次。

為迎接新學期的到來，即日起至9月2日會員購買uno pasta 99元以上商品，一律省10元，新品「煙花女義大利麵」、「羊乳起司培根筆尖麵」、「蕃茄起司手工千層麵」原價109元、特價99元就能吃到。

看準起早上班上學商機，「全家」將熱銷的台式經典麵包全面升級，不僅份量增大，麵糰更添加馬特烈傳統義大利麵種，以長時間發酵帶出奶油乳香。「海苔肉鬆沙拉麵包」肉鬆採用台灣豬後腿肉，添加醬油、白芝麻、海苔焙炒，鹹香肉鬆與沙拉醬交織出懷舊風味；「奶酥麵包」添加紐西蘭無水奶油、鮮乳坊鮮乳，奶香濃郁更提升；「菠蘿奶酥麵包」內餡包入使用紐西蘭奶粉調製的濃郁奶酥餡，麵糰添加馬特烈麵種，風味、柔軟升級。上述每款售價35元，搭配指定飲品享優惠價49元。