李俊昊三度來台秀流利中文大家好！上擺粉絲迎接同框曾敬驊、詹懷雲

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李俊昊出席Berkuti台北101開幕。記者孫曼/攝影
李俊昊出席Berkuti台北101開幕。記者孫曼/攝影

男裝品牌Berluti全新形象精品店於台北101購物中心3樓開幕，品牌大使李俊昊特別登台，與台灣男星曾敬驊及詹懷雲共襄盛舉。現場早早就聚集了數百粉絲，尖叫聲不絕於耳。

「大家好我是李俊昊！」他以流利的中文跟大家打招呼。有別於昨日在上海的咖啡色皮衣，李俊昊今日亮相選穿了一件紫紅色麂皮飛行員夾克，搭配亮黑色Mont-Thabor皮靴。他表示麂皮外套是他最愛的單品，平常穿搭他最重視舒適。來台多次都為工作，是否也想到處走走？寵粉無線的他說，來這裡見到粉絲就是他最想做的事了。而最想品嚐的牛軋餅乾他也已吃過，已經非常滿足。去年現在在拍攝的新戲都很快將跟大家見面。

日前在韓國OTT頒獎典禮上因為意外插曲圈粉無數的曾敬驊，則穿上經典Un Jour黑色皮衣及亮黑色Mont-Thabor皮鞋現身。平常穿搭走簡約風的曾敬驊對Berluti，背後豐富故事很有興趣，大學時就開始因為經典Alessandro皮鞋認識Berluti，也特別推薦與眾不同、體現工藝底蘊的亮色系的款式。曾敬驊說其實頒獎時打開信封看到上面叫他往右看兩秒鐘、並說You are amazing，當下他腦筋一片空白；不過現在回想對自己來說是很好的經歷，在釜山時也有特別與日本男神板口健太郎合照，也很希望未來能與李俊昊有戲劇上的交流。

穿著品牌主打紫灰色Patina麂皮Forestière外套及全新Stellar運動鞋的詹懷雲，是繼今年1月巴黎男裝週Berluti 130周年慶後再度與李俊昊同台。

李俊昊、曾敬驊、詹懷雲出席台北101開幕。記者孫曼/攝影
李俊昊、曾敬驊、詹懷雲出席台北101開幕。記者孫曼/攝影
詹懷雲出席Berluti台北101開幕。記者孫曼/攝影
詹懷雲出席Berluti台北101開幕。記者孫曼/攝影
曾敬驊出席Berluti台北101開幕。記者孫曼/攝影
曾敬驊出席Berluti台北101開幕。記者孫曼/攝影

俊昊 黑色 品牌

