中元採購倒數加碼 愛買、家樂福滿額9折 uniopen聯名卡最高回饋11%

中元採購最後倒數，零售通路優惠全面加碼，更適逢七夕情人節，快把握中元節前最後一個週末，祭品採購、家電升級到浪漫過節一次買足。

愛買量販中元節檔期進入最後7天倒數，8月30日起至9月5日，凡於活動期間使用愛買APP會員條碼結帳，單筆滿2,000元即可獲得9折現金抵用券，每位會員每波限回饋2次，最高回饋500元。

支付回饋方面，使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡，周末消費點數享最高5倍加碼，綁定星展HAPPY GO聯名卡再多2倍，即日起至9月7日單筆滿777元再贈77點HAPPY GO點數，限量5,000份。另購買電視單筆滿額，至9月9日前最高再送3,000點。

商品優惠同步登場，Acer R7八核輕薄筆電不到18,000元，羅技無線鍵鼠組不到600元，文具、便當盒、保溫瓶等單筆滿500元現折50元；鍋具滿1,500元折150元，鍋寶不沾鍋24cm特價259元。還有多款生活日用品買1送1，包括沐浴乳、洗碗精、衛生棉、牙膏、保鮮盒，每款都超實用，別忘了先囤貨。

家樂福INLOVE CAFÉ迎七夕推出第3款聯名咖啡杯，與台北最靈驗月老「霞海城隍廟」獨家合作，邀知名IP《虎爺實習中》作者設計，以大稻埕意象與紅線元素呈現祈求好姻緣的氛圍。8月29日至9月1日七夕週末限定「漂浮冰咖啡」買1送1，於全台量販與超市同步登場。

中元節檔期家樂福推限定滿額9折回饋活動最後2波（8/30～31、9/3～5），量販/線上單筆滿2,000元、超市/家速配滿888元即可享9折優惠（線上購物不適用9/3～5）。同時，超過200項商品如零食、餅乾、料理油、衛生清潔等享有買1送1、組合優惠與紅利點數10倍送，更有近50款熱門商品不限金額即可加價購。

家樂福即日起至9月9日單筆消費量販滿999元、超市滿599元，再贈限量「創意平安福貼紙」6萬張，供消費者DIY專屬平安符；另推AR互動遊戲「來家抓寶」，9月5日前掃描店內海報完成任務即可抽Switch 2、PS5與萬元紅包。