中元採購倒數加碼 愛買、家樂福滿額9折 uniopen聯名卡最高回饋11%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福INLOVE CAFÉ迎七夕，與台北最靈驗月老「霞海城隍廟」獨家合作聯名杯款設計，8月29日至9月1日七夕週末限定「漂浮冰咖啡」買1送1，於全台量販與超市同步登場。圖／家樂福提供
家樂福INLOVE CAFÉ迎七夕，與台北最靈驗月老「霞海城隍廟」獨家合作聯名杯款設計，8月29日至9月1日七夕週末限定「漂浮冰咖啡」買1送1，於全台量販與超市同步登場。圖／家樂福提供

中元採購最後倒數，零售通路優惠全面加碼，更適逢七夕情人節，快把握中元節前最後一個週末，祭品採購、家電升級到浪漫過節一次買足。

愛買量販中元節檔期進入最後7天倒數，8月30日起至9月5日，凡於活動期間使用愛買APP會員條碼結帳，單筆滿2,000元即可獲得9折現金抵用券，每位會員每波限回饋2次，最高回饋500元。

支付回饋方面，使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡，周末消費點數享最高5倍加碼，綁定星展HAPPY GO聯名卡再多2倍，即日起至9月7日單筆滿777元再贈77點HAPPY GO點數，限量5,000份。另購買電視單筆滿額，至9月9日前最高再送3,000點。

商品優惠同步登場，Acer R7八核輕薄筆電不到18,000元，羅技無線鍵鼠組不到600元，文具、便當盒、保溫瓶等單筆滿500元現折50元；鍋具滿1,500元折150元，鍋寶不沾鍋24cm特價259元。還有多款生活日用品買1送1，包括沐浴乳、洗碗精、衛生棉、牙膏、保鮮盒，每款都超實用，別忘了先囤貨。

家樂福INLOVE CAFÉ迎七夕推出第3款聯名咖啡杯，與台北最靈驗月老「霞海城隍廟」獨家合作，邀知名IP《虎爺實習中》作者設計，以大稻埕意象與紅線元素呈現祈求好姻緣的氛圍。8月29日至9月1日七夕週末限定「漂浮冰咖啡」買1送1，於全台量販與超市同步登場。

中元節檔期家樂福推限定滿額9折回饋活動最後2波（8/30～31、9/3～5），量販/線上單筆滿2,000元、超市/家速配滿888元即可享9折優惠（線上購物不適用9/3～5）。同時，超過200項商品如零食、餅乾、料理油、衛生清潔等享有買1送1、組合優惠與紅利點數10倍送，更有近50款熱門商品不限金額即可加價購。

家樂福即日起至9月9日單筆消費量販滿999元、超市滿599元，再贈限量「創意平安福貼紙」6萬張，供消費者DIY專屬平安符；另推AR互動遊戲「來家抓寶」，9月5日前掃描店內海報完成任務即可抽Switch 2、PS5與萬元紅包。

此外，家樂福正式加入統一集團OPENPOINT生活圈，搭配「中信uniopen聯名卡」享最強回饋，賣場消費最高回饋11%，含家樂福錢包回饋4%折價券、統一集團品牌踩點最高4%點數，海外消費在日、韓等5國也可享最高11%回饋，首刷禮最高500點。10月起每月1日刷滿799元，再享OPEN Day 1元加購超值好物。

愛買量販最後7天會員滿額贈，購買泡麵單筆滿399還送40元電子現金券。圖／愛買量販提供
愛買量販最後7天會員滿額贈，購買泡麵單筆滿399還送40元電子現金券。圖／愛買量販提供
中元節檔期家樂福推限定滿額9折回饋活動。圖／家樂福提供
中元節檔期家樂福推限定滿額9折回饋活動。圖／家樂福提供

七夕 超市 家樂福

相關新聞

獨／台北信維市場30年「刀切麵老店」驚傳熄燈！招牌豬腳麵成絕響

記憶中的庶民美食又少一味！位於台北信維市場內的「王家刀切麵」，近日傳出熄燈消息，不僅大門深鎖，GOOGLE MAP地標也...

IVE張員瑛21歲生日前夕成寶格麗代言人 清新演繹Divas' Dream優雅珠寶

全球人氣韓國女子團體 IVE成員張員瑛（Jang Wonyoung），即將於本週末迎來自己的21歲生日。而合作5年的羅馬...

「全家」攜手solo pasta推「煙花女義大利麵」！限時買指定早餐組合抽三星Z系列手機

迎接開學季來臨，全家便利商店推出全新開學美味提案，攜手台北義大利麵指標名店「solo pasta」，共同研發義式經典「煙...

李俊昊三度來台秀流利中文大家好！上擺粉絲迎接同框曾敬驊、詹懷雲

男裝品牌Berluti全新形象精品店於台北101購物中心3樓開幕，品牌大使李俊昊特別登台，與台灣男星曾敬驊及詹懷雲共襄盛...

中元採購倒數加碼 愛買、家樂福滿額9折 uniopen聯名卡最高回饋11%

中元採購最後倒數，零售通路優惠全面加碼，更適逢七夕情人節，快把握中元節前最後一個週末，祭品採購、家電升級到浪漫過節一次買...

互惠換粉點數變現金！7-ELEVEN攜手蝦皮購物抽9,999點OPENPOINT點數

7-ELEVEN在今年中元節採買推出多波段優惠，集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，在中元節前採買最後一周更鎖...

