獨／台北信維市場30年「刀切麵老店」驚傳熄燈！招牌豬腳麵成絕響
記憶中的庶民美食又少一味！位於台北信維市場內的「王家刀切麵」，近日傳出熄燈消息，不僅大門深鎖，GOOGLE MAP地標也已顯示「永久歇業」，讓許多支持的粉絲感到可惜。
被外界稱為「台北九龍城寨」的信維市場，以高密度住商混合空間著稱，其中也藏有許多老字號的美食，「王家刀切麵」、「江蘇老趙刀切麵」、「鄒記刀切麵」等三間刀切麵食館，都是該處極具人氣的店家，各有不同特色。其中「王家刀切麵」開業已有約30年，提供有豬腳麵、炸醬肉絲麵、牛肉麵等麵食，其中以同時吃得到炸醬與豬腳的「豬腳乾麵」最為招牌。在GOOGLE MAP中，王家刀切麵獲得超過900則評論，平均4.1分。
雖然受到許多附近上班族的歡迎，但是「王家刀切麵」近日傳出歇業消息，在GOOGLE MAP地標也已經顯示「永久歇業」。未來在信維市場想要吃刀切麵，尚還有「江蘇老趙刀切麵」、「鄒記刀切麵」可以選擇。
