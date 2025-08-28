互惠換粉點數變現金！7-ELEVEN攜手蝦皮購物抽9,999點OPENPOINT點數

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
9月3日起7-ELEVEN與南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮與烘爐地3大知名宮廟推出3款「平安刮刮隨取卡」，面額1,200元保證獲得1,288元，1次買2張再加贈88點OPENPOINT，合併回饋達11%。圖／7-ELEVEN提供
9月3日起7-ELEVEN與南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮與烘爐地3大知名宮廟推出3款「平安刮刮隨取卡」，面額1,200元保證獲得1,288元，1次買2張再加贈88點OPENPOINT，合併回饋達11%。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN在今年中元節採買推出多波段優惠，集結逾百款商品祭出「省力化」普渡提案採買攻略，在中元節前採買最後一周更鎖定「點數經濟」，首度攜手知名電商平台蝦皮購物，雙方利用換粉策略推出4大互惠好康優惠，最高還能抽9,999點OPENPOINT點數；「uniopen PRIMA會員訂閱制」於7-ELEVEN不限支付工具結帳、指定類別筆筆更可再享5% OPENPOINT點數回饋。

7-ELEVEN利用逾7,100綿密的門市通路首度結合「蝦皮購物」，將電商平台線上會員轉換到實體線下門市。7-ELEVEN表示，鎖定中元節將至最後採買潮，搭配訂閱制會員優惠，uniopen會員於9月3日至9月7日期間推出會員指定13大品類商品消費250元折25元、滿1,000元折100元，指定5大支付工具再折50元，消費滿額還有衛生紙一串或芳香豆等贈品2選1兌換券；指定商品結帳金額滿1,500元送泰山玄米油600ml兌換券一張＋蝦皮購物全站優惠券，隨機可獲得全站滿額499元折29元、滿999元折99元等優惠券，每位會員上限3張，數量有限贈完為止。

此外，9月3日至9月9日止雙方更跨界攜手祭出好康4連發優惠，包含出示蝦皮購物活動頁結帳條碼便可享7-ELEVEN指定商品買1送1、玩遊戲抽uniopen會員9,999 OPENPOINT點數1名、鎖定9月4日蝦皮直播《1想不到》再抽出5名幸運兒獲得999點OPENPOINT點數、9月8日蝦皮直播《9.9超級購物節跨夜直播》 也將加碼再抽出10名幸運兒獲得99點OPENPOINT點數。

想要折上折可以搭配9月3日起7-ELEVEN與南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮與烘爐地3大知名宮廟推出的3款「平安刮刮隨取卡」，面額1200元保證獲得1288元，1次買2張再加贈88點OPENPOINT，合併回饋達11%，將籤筒刮開看運勢，好運隨身帶著走。

同時為便利民眾採買，7-ELEVEN整合實體門市與外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，於9月3日至9月7日使用foodomo結帳時，點選我的優惠券，選擇【普渡好康】可享滿369元9折優惠，最高折100元，不限新舊客可使用2次。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN首度攜手蝦皮購物，雙方利用換粉策略推出4大互惠好康優惠，最高還能抽9,999點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手蝦皮購物，雙方利用換粉策略推出4大互惠好康優惠，最高還能抽9,999點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手蝦皮購物，限時指定商品結帳金額滿1,500元送泰山玄米油600ml兌換券一張＋蝦皮購物全站優惠券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手蝦皮購物，限時指定商品結帳金額滿1,500元送泰山玄米油600ml兌換券一張＋蝦皮購物全站優惠券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN uniopen會員於9月3日至9月7日期間推出會員指定13大品類商品消費250元折25元、滿1,000元折100元，指定5大支付工具再折50元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN uniopen會員於9月3日至9月7日期間推出會員指定13大品類商品消費250元折25元、滿1,000元折100元，指定5大支付工具再折50元。圖／7-ELEVEN提供

電商 直播 7-Eleven 蝦皮購物

