新光三越台南小北門開箱！帶進微醺夜經濟、首創5大日式吧台區

新光三越暌違12年再度插旗台南，在北區打造全台第16家、台南第三家分店「台南小北門店」8月29日起試營運。以1.1萬坪中型百貨規模，導入超過200家品牌、包含60家獨家、首發品牌，超過30家特色餐飲，打造潮流生活場域。以食為重點，除了微醺夜經濟，還有全台首創5大日式吧台美食區等話題。在地台南人表示，最期待小北門店帶來的新餐飲，雖然台南小吃多，但我們也想要去可以舒服吃飯的地方。

台南小北門店所在地的北區，在2001年東帝士百貨歇業後，當地的百貨商場長期空缺。北區是台南最早的重劃區，許多台南二、三代年輕家庭客置產於北區，加上鄰近的南科進駐後，外移居住人口增加，在台南中西區發展成熟飽和後，都讓這裡成為發展潛力可期的區域，品牌廠商願意投資台南周邊的蛋白區也是這次台南小北門店招商順利的主因。

新光三越台南小北門店商場樓層規劃涵蓋1樓至4樓，1樓以輕奢潮流、名品配件服飾、化妝品、餐廳為主，特色品牌包括台南首發「寶可夢中心快閃店」、台南知名酒吧TCRC與臺虎精釀聯手打造的「giddy」、台南首發的「CAFE!N 」、早午餐品牌「PRESERVE」、「泡泡瑪特」全新概念店等。1樓挑高區由首度進軍台南的日本人氣超市「LOPIA」進駐。2樓引進潮流選物與運動品牌，3樓結合多家話題餐飲與全台首創的5大日式吧台美食區，4樓是餐飲品牌與高空戶外露台。

台南是美食之都，新光三越台南小北門店更以「餐飲陣容」為號召，一口氣帶進30家特色餐飲，要打造台南北區最時髦的社交聚場。饗賓集團進駐2大品牌：首度進軍南台灣的「朵頤餐廳Doricious」，主打主餐＋自助吧吃到飽以及「真珠台灣佳味」。台灣好食餐飲集團引進的「Bonchon Chicken本村韓式炸雞」也首度進軍南部市場。

全台首創5大日式吧台美食區，包括：首度登台、來自京都北白川的「魁力屋」、首度進駐南台灣，曾獲選十大優選店家「總裁牛肉麵C.E.O Beef Noodles」、「新高軒」、一個人也可以吃壽喜燒的「小宣屋」、「花丼」，打造最適合一人食的好選擇。

另有台北人氣早午餐也是寵物友善餐廳的「PRESERVE」、人氣咖啡店「CAFE!N」、來自義大利的頂級巧克力「VENCHI」等都是台南首發店。

新光三越也把「微醺夜經濟」帶進台南，導入5家餐酒、酒吧概念主題餐廳，最晚營業至凌晨12點半，除了全台獨家登場的「giddy」，金色三麥旗下「SPORTS NATION運動餐廳」首度進軍南台灣，以「電子酒精自助交易所」為最大賣點，搭配經典美式料理與運動賽事轉播。另有碳佐麻里獨家打造全新品牌主打創意湖南料理的「湘碰杯餐酒沙龍」，「Bonchon Chicken本村韓式炸雞」、個人精緻燒肉品牌「IKIGAI」等，提供台南人聚會新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康