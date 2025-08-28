快訊

畢加索靈感繆思化身威士忌　SPEY「EVA」全台限量720瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
SPEY「EVA」以 26 年陳釀時光，凝鍊出力量與優雅並存的藝術之作，化作畢卡索摯愛的具象投射。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格蘭高地威士忌品牌SPEY與畢卡索（PICASSO）攜手、以畢卡索的7位情人為主題的聯名系列，自2023年推出後便受到藏家追捧。相隔一年半，第六章「EVA」終於在全球揭幕，全台限量720瓶，即日起正式上市。

「EVA」酒款靈感來自畢加索摯愛Eva Gouel。她於1912年與大師相識，短短三年間成為立體派作品的靈感來源，包括《戴帽子的女子》與《女人與吉他》，因此被譽為「立體主義女王」。畢加索更在經典立體派作品《Ma Jolie》中，將「我的美人」這個對Eva的親暱稱呼直接寫進畫面，成為二人的隱密印記。1915年Eva因病早逝，讓這段愛情短暫卻深刻。

SPEY將這份纖細與遺憾化為酒液語言，選用1998年珍稀原桶，融合雪莉、波特與波本三種桶型。酒體散發葡萄乾與花果芬芳，入口厚實滑順，尾韻帶出黑巧克力般的深沉與悠長。

SPEY酒廠堅持120小時長時間發酵與小批次釀造，賦予酒液更多層次。第六章「EVA」酒款陳釀26年，勾勒出大師愛情篇章中最柔美也最令人惋惜的一章。

SPEY × PICASSO聯名系列，以畢卡索一生七位情人為靈感來源，演繹藝術與威士忌工藝的跨界極致。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歷經一年半等候，第六章「EVA」終於揭開神秘面紗面世。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

畢加索靈感繆思化身威士忌　SPEY「EVA」全台限量720瓶

