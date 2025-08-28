新光三越小北門店業績衝30億元 五大亮點一次看

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越小北門店29日試營運。侯思蘋/攝影
新光三越台南小北門店29日將試營運，帶來五大亮點，包括首創台南「微醺夜經濟」、「知名IP馬拉松接力快閃店」、「6大國際美術館級展區」、日系人氣超市LOPIA首間「漂浮超市」，同時1萬坪、4層樓的商場預計進駐超過200個品牌，打造台南北區新地標級商業場域。隨著台中新光三越9月底回歸，小北門店加入營運後，新光三越明年業績可望再創新高峰。

台南小北門店以 11,000 坪中型百貨空間規模，導入超過 200 家品牌，其中包含 60 家獨家／首發品牌、超過 30 間特色餐飲，更突破傳統百貨時間框架，首創台南微醺夜經濟打造「台南版大縱酒」 ，另外還有消費者期待已久－首次進軍南台灣的日本超人氣超市 LOPIA、在台灣首度開立限定分道館的 POKEMON CENTER TAIPEI POP-UP STORE 等。

小北門店目標客群為25~40歲的年輕客群，以及南科新貴等，也可吸引來自北區與永康區的客群，目標業績衝30億元。

新光三越台南西門店業績170億元，新光三越中山店約15億元，加上小北門店後，新光三越在台南業績可破200億元，穩坐台南百貨龍頭。

新光三越指出，台南小北門店化身為「全民美術館」 ，攜手 6 位台灣知名藝術家（吳耿禎、張騰遠、張育嘉、吳芊頤、蘇子涵、黃柏勳）共同打造台南小北門店首個空間藝術展《THE NEXT FUTURE 超未來計畫》 ，同時結合雙戶外廣場策展空間，就是要讓購物與美學完美融合，打造成「行走的藝術場域」！身為新光三越最新分店，台南小北門店更跟上 AI 風潮，首創百貨首張結合藝術與會員機制的 AI PASS 卡，就是要將生活、藝術、購物一次到位，讓台南小北門店成為台南最值得朝聖的潮流生活新地標。

台南小北門店－商場樓層規劃涵蓋 1 樓至 4 樓，1 樓以「輕奢時尚聚所」為主軸，網羅多家超人氣輕奢品牌及社交型餐廳，挑高區由首度進軍南台灣的日本超人氣精肉超市 LOPIA 進駐，打造最具話題的漂浮超市；二樓為「潮玩自造所」 ，引進眾多重量級潮流選物與運動品牌；三樓結合多家話題餐飲與全台首創的五大日式吧檯美食區打造「食尚新主場」 ；四樓將消費者最喜愛的餐飲品牌與高空戶外露台齊聚，打造獨有的「高空星樂園」。

新光三越表示，台南小北門店將透過最時尚且時髦的商品陣容、最多元且豐富的美食餐飲、最貼近生活的藝術展演，帶給台南人一場「潮懂玩、懂潮玩」的新潮生活提案與體驗，開啟美好生活的新篇章。

