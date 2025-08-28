台南潮飲新地標！臺虎×T.C.R.C.打造GIDDY 插旗新光三越小北門

臺虎精釀攜手兩度入選「亞洲 50 大最佳酒吧」的台南傳奇酒吧「T.C.R.C.」，打造全新Draft Cocktail門市「GIDDY」，預定8月29日正式進駐臺南新光三越小北門店。

「GIDDY」菜單亮點包含7款現拉調酒與11款自製沾醬，主打經典炸物搭配11款自製沾醬。主打系列「就薯要醬選」，從蜂蜜芥末、蒜味美乃、鄉村醬等經典選項，到使用臺南小豪洲沙茶醬特製的沙茶醬、豆腐乳美乃醬、以小魚蝦干貝製成的XO醬，巧妙將地方美味與炸物語言合而為一。

七款現拉原創酒單，包括果香系「吉地旺旺來」、象徵臺南安平老街風情的茶感系「府城搖曳」、名字可以用唱的「香梨的椰～」，外表可愛、酒精濃度壞壞的「初葡萄蜜桃小調皮」以及以龍舌蘭日出調酒為靈感、口味一點都不隨便的「隨便冰沙」；不喝酒也能選擇無酒精「旺來烏龍茶」。

「GIDDY」不僅是喝酒的地方，更是為新世代打造的社交能量場，從Draft Cocktail、空間到音樂文化策劃，處處是臺虎和 「T.C.R.C.」品味與存在感延伸。

◎GIDDY 門市資訊

．地址：704臺南市北區西門路四段135號

．營業時間：

週一至週四 16:00～23:30

週五至週六 12:00～01:00

週日 12:00～23:30