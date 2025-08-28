快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

睽違12年再插旗台南 新光三越小北門店業績挑戰30億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越台南小北門店引入目前最夯的超市LOPIA。記者林海／攝影
新光三越台南小北門店引入目前最夯的超市LOPIA。記者林海／攝影

百貨龍頭新光三越在2013年開出台南小西門店後，睽違12年後再度在台南布局，以「潮、懂、玩」為核心概念，開出台南小北門店，同時也是台南第3家、全台第16家分店，業績目標挑戰30億元。

新光三越表示，此次小北門店共引進200品牌，其中有60個台南獨家品牌，涵蓋餐飲、潮流、精品彩妝與話題超市等，也突破傳統百貨營業時間框架，首創台南微醺夜經濟「台南版大縱酒」，要讓11000坪營業面積的小北門不只是百貨，而是以多元商品、藝術、科技，打造美好的生活場域。

新光三越表示，台南百貨市場規模大約300億元，其中以新光三越西門店170億元為龍頭，而南紡購物中心也有100億元，新光三越台南中山店20億元，未來在小北門開幕後，新光三越在台南將可達到220億元規模。

新光三越台南小北門店共有200個品牌，其中有60個台南獨家品牌。記者林海／攝影
新光三越台南小北門店共有200個品牌，其中有60個台南獨家品牌。記者林海／攝影
新光三越台南小北門店外觀。記者林海／攝影
新光三越台南小北門店外觀。記者林海／攝影

商品 北門 新光三越

延伸閱讀

百貨進駐房價掛保證？台南這間新開幕周邊竟跌一成

東帝士舊址變身新光三越小北門店明試營運 市府提前部署交管

SHIATZY CHEN 2025/26秋冬系列上市 加碼全台首夏姿雙品牌期間限定店

台中新光三越拚復業 八大項目修復需經三級檢核機制

相關新聞

睽違12年再插旗台南 新光三越小北門店業績挑戰30億元

百貨龍頭新光三越在2013年開出台南小西門店後，睽違12年後再度在台南布局，以「潮、懂、玩」為核心概念，開出台南小北門店...

嗚啦～「吉伊卡哇」現身COLD STONE冰淇淋！3款超可愛角色徽章帶回家

粉絲們快衝啊！「COLD STONE」今夏針對極致系列推出全新口味「QQ烤布蕾」、「脆脆烤布蕾」，並且以當紅IP「吉伊卡...

全聯推4款「情人果」甜點 酸甜解膩果肉吃得到 同場加映柴燒桂圓軟歐

熱浪來襲沒胃口，來點酸爽的情人果刺激味蕾！全聯We Sweet自8月29日起至9月25日推出以青芒果醃釀而成的「情人果系...

「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」熱鬧慶生！9/3生日週限定活動登場

展覽話題熱度持續延燒！「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」開展兩個月以來吸引大批粉絲朝聖，而適逢哆啦A夢於9月3日迎來的「負87歲」生日，主辦單位聯合數位文創也加碼推出哆啦A夢生日系列活動，帶來限定的生日禮與驚喜，再度掀起一波討論熱潮。

王品旗下青花驕9月新店連發 竹北光明商圈、台南迎賓

王品集團「青花驕麻辣鍋」首度進軍新竹，竹北光明店於9月1日盛大開幕。期間推出多重好康，回饋竹北在地鐵粉。9月1日-9月3...

迎下半年百貨熱戰 宏匯廣場、京站秋季改裝搶市

迎戰下半年百貨熱戰，宏匯廣場、京站出招搶市。宏匯廣場於今年秋季全面展開大規模品牌調整，近30家運動休閒品牌自9月起陸續揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。