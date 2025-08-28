睽違12年再插旗台南 新光三越小北門店業績挑戰30億元
百貨龍頭新光三越在2013年開出台南小西門店後，睽違12年後再度在台南布局，以「潮、懂、玩」為核心概念，開出台南小北門店，同時也是台南第3家、全台第16家分店，業績目標挑戰30億元。
新光三越表示，此次小北門店共引進200品牌，其中有60個台南獨家品牌，涵蓋餐飲、潮流、精品彩妝與話題超市等，也突破傳統百貨營業時間框架，首創台南微醺夜經濟「台南版大縱酒」，要讓11000坪營業面積的小北門不只是百貨，而是以多元商品、藝術、科技，打造美好的生活場域。
新光三越表示，台南百貨市場規模大約300億元，其中以新光三越西門店170億元為龍頭，而南紡購物中心也有100億元，新光三越台南中山店20億元，未來在小北門開幕後，新光三越在台南將可達到220億元規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言