睽違12年再插旗台南 新光三越小北門店業績挑戰30億元

百貨龍頭新光三越在2013年開出台南小西門店後，睽違12年後再度在台南布局，以「潮、懂、玩」為核心概念，開出台南小北門店，同時也是台南第3家、全台第16家分店，業績目標挑戰30億元。

新光三越表示，此次小北門店共引進200品牌，其中有60個台南獨家品牌，涵蓋餐飲、潮流、精品彩妝與話題超市等，也突破傳統百貨營業時間框架，首創台南微醺夜經濟「台南版大縱酒」，要讓11000坪營業面積的小北門不只是百貨，而是以多元商品、藝術、科技，打造美好的生活場域。